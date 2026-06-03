3 de junio de 2026 - 07:49

Miércoles gris y hasta con neblina en Mendoza: dónde podría llover hoy

El pronóstico del tiempo anuncia precipitaciones. Aunque el jueves y viernes volverá el sol, ya se anticipa un fin de semana pasado por agua.

Neblina en el Acceso Este este miércoles 3 de junio

Neblina en el Acceso Este este miércoles 3 de junio

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Día nublado en Mendoza

Día nublado en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con neblina en el amanecer, el miércoles será un día gris y nublado en Mendoza, con la probabilidad de precipitaciones. Si bien jueves y viernes retomará el sol, el fin de semana estará de nuevo pasado por agua.

Leé además

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza.

Cielo nublado, mucho frío y lluvias en Mendoza: en qué zonas y a cuánto llegará la máxima
Pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza.

Martes inestable, con lluvias y cielo cubierto en Mendoza: en qué zonas y cuál será la máxima

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en el sudeste provincial. Parcial nublado en sector centro y norte de la cordillera, precipitaciones en el sector sur". Tras una mínima de 7°C, la máxima se ubicará en los 16°C.

En distintos puntos de los Accesos Este y Sur, especialmente en Maipú, Luján y Guaymallén, así como en varias arterias del Valle de Uco, había esta mañana presencia de neblina, por lo que era necesario extremar los cuidados al manejar. En el sur provincial también se reportaba visibilidad reducida.

Con condiciones calcadas para el jueves y viernes, el reporte meteorológico señala: "Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima rondará los 17°C.

Fin de semana lluvioso y frío en Mendoza

El cambio llegará el sábado: "Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Nevadas en cordillera". La mínima estará en el orden de los 5°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C.

En cuanto al domingo: "Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 4°C, la máxima apenas tocará los 11°C.

Abundante lluvia y granizo pequeño en algunas zonas de Mendoza
El fin de semana vuelven las lluvias a gran parte de Mendoza

El fin de semana vuelven las lluvias a gran parte de Mendoza

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El lago del parque General San Martín - Foto archivo

Junio arrancó gris y con posibles lluvias en Mendoza: detalles del pronóstico del tiempo

El tiempo para este domingo en Mendoza.

Domingo con nubosidad variable y temperatura agradable en Mendoza: cuál será la máxima

El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana.

El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana

Se viene un fin de semana con buen tiempo y soleado en Mendoza. Foto: Los Andes

Fin de semana con sol en Mendoza: tardes templadas en el llano antes de la llegada de un frente frío