Miércoles gris y hasta con neblina en Mendoza: dónde podría llover hoy

El pronóstico del tiempo anuncia precipitaciones. Aunque el jueves y viernes volverá el sol, ya se anticipa un fin de semana pasado por agua.

Neblina en el Acceso Este este miércoles 3 de junio

Con neblina en el amanecer, el miércoles será un día gris y nublado en Mendoza, con la probabilidad de precipitaciones. Si bien jueves y viernes retomará el sol, el fin de semana estará de nuevo pasado por agua.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en el sudeste provincial. Parcial nublado en sector centro y norte de la cordillera, precipitaciones en el sector sur". Tras una mínima de 7°C, la máxima se ubicará en los 16°C.

En distintos puntos de los Accesos Este y Sur, especialmente en Maipú, Luján y Guaymallén, así como en varias arterias del Valle de Uco, había esta mañana presencia de neblina, por lo que era necesario extremar los cuidados al manejar. En el sur provincial también se reportaba visibilidad reducida.

Con condiciones calcadas para el jueves y viernes, el reporte meteorológico señala: "Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en el sector sur de la cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima rondará los 17°C.

Fin de semana lluvioso y frío en Mendoza El cambio llegará el sábado: "Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados. Nevadas en cordillera". La mínima estará en el orden de los 5°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C.