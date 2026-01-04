Fuerte congestión en el Paso Cristo Redentor: cuánto tiempo de demora hay para cruzar a Chile

Las autoridades confirmaron que el paso se encuentra habilitado a pesar de las largas demoras para ingresar a Chile.

El Paso Cristo Redentor registra una fuerte congestión vehícular este domingo 4 de enero y, según el último reporte oficial actualizado a las 13:30, la demora para cruzar hacia Chile alcanza las tres horas.

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantes demoras en el sector de alta montaña.

Durante la mañana se formaron varios kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación se mantiene entrada la tarde y provoca una espera estimada alrededor de tres horas para quienes intentan ingresar al país vecino.

En cambio, el complejo Roque Carranza, utilizado para el regreso a la Argentina, presenta un panorama distinto. En ese sector, las autoridades informaron que las demoras son mínimas, con tiempos de espera aproximados de 30 minutos.