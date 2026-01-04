4 de enero de 2026 - 13:43

Fuerte congestión en el Paso Cristo Redentor: cuánto tiempo de demora hay para cruzar a Chile

Las autoridades confirmaron que el paso se encuentra habilitado a pesar de las largas demoras para ingresar a Chile.

Paso Cristo Redentor.

Paso Cristo Redentor.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Cristo Redentor registra una fuerte congestión vehícular este domingo 4 de enero y, según el último reporte oficial actualizado a las 13:30, la demora para cruzar hacia Chile alcanza las tres horas.

Leé además

Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Cómo está hoy el paso a Chile y de cuánto es la demora: sorpresa por controles de alcoholemia

Por Redacción Sociedad
exodo a chile por ano nuevo: ayer cruzaron casi 8.000 personas y hoy hay 1 hora de espera en la aduana

Éxodo a Chile por Año Nuevo: ayer cruzaron casi 8.000 personas y hoy hay 1 hora de espera en la aduana

Por Redacción Sociedad

De acuerdo a la información brindada por la Coordinación del Sistema Integrado, el paso se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantes demoras en el sector de alta montaña.

Durante la mañana se formaron varios kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación se mantiene entrada la tarde y provoca una espera estimada alrededor de tres horas para quienes intentan ingresar al país vecino.

En cambio, el complejo Roque Carranza, utilizado para el regreso a la Argentina, presenta un panorama distinto. En ese sector, las autoridades informaron que las demoras son mínimas, con tiempos de espera aproximados de 30 minutos.

Desde los organismo de control recomiendan a los conductores circular con paciencia, llevar agua y documentación en regla, y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones del tránsito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran este domingo en el Paso Cristo Redentor.

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran en el Paso Cristo Redentor

Por Redacción Sociedad
tras la habilitacion del estacionamiento en penitentes, se descomprimio al aduana chilena y hay una hora de espera

Tras la habilitación del estacionamiento en Penitentes, se descomprimió al aduana chilena y hay una hora de espera

Por Redacción Sociedad
Demoras en el Paso Cristo Redentor

Comenzó el éxodo de fin de año por el paso Cristo Redentor: de cuánto es la demora para cruzar a Chile

Por Redacción Sociedad
Por la inseguridad, una ciudad de Córdoba instalará portones que restringirán la circulación por las noches.

Por la inseguridad, una ciudad de Córdoba instalará portones que restringirán la circulación por las noches

Por Redacción Sociedad