Cómo está hoy el paso a Chile y de cuánto es la demora: sorpresa por controles de alcoholemia

El 2026 empezó tranquilo en el camino a Chile, lejos de la espera de otros veranos con hasta seis horas en el complejo Los Libertadores.

El viernes posterior al Año Nuevo arrancó tranquilo en el paso Cristo Redentor. Sin bocinazos eternos ni filas que se pierden en la curva, el cruce a Chile mostró una postal poco habitual para pleno verano: entre 30 minutos y 2 horas de demora durante la mañana en el complejo Los Libertadores, según el momento.

Esta mañana de viernes, el tránsito fluyó sin sobresaltos y con un clima de mayor previsibilidad para quienes encararon el cruce hacia el Pacífico.

Paso a Chile: controles de alcoholemia en Penitentes Gentileza En la zona de Penitentes, las autoridades montaron controles de alcoholemia para conductores, una medida habitual en jornadas de alto tránsito turístico que busca reforzar la seguridad vial en uno de los tramos más exigentes del corredor internacional.

El contexto del verano 2026 suma un condimento especial. Aunque las compras en Chile todavía resultan convenientes para los argentinos, el entusiasmo convive con cierta cautela.