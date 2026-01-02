Otra vez le destrozaron la ventanilla a un argentino en Coquimbo: cómo evitó el robo de su camioneta

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a encender la alarma entre los turistas argentinos en Chile, tras un intento de robo que tuvo como víctima a un sanjuanino. Si bien le rompieron la ventanilla, zafó del robo de su camioneta gracias a una maniobra cada vez más común: quitar el volante.
El damnificado es Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros, quien sufrió un violento intento de sustracción de su camioneta Toyota Hilux modelo 2017 -la "preferida" de los ladrones en Chile- mientras recorría el domingo a las 14.30 el sector del Puerto de Coquimbo, sobre calle Bilbao, a unos 50 metros de la Costanera.
Según relató el propio Garcés y publicó el diario Tiempo de San Juan, los delincuentes rompieron uno de los vidrios del vehículo y lograron ingresar al habitáculo con la intención de llevárselo. Sin embargo, una medida preventiva terminó frustrando el delito.
Por recomendación de un conocido, el sanjuanino había retirado el volante del vehículo antes de estacionar, lo que impidió que los ladrones pudieran poner en marcha la camioneta.
En paralelo, un automovilista chileno que advirtió la maniobra amenazó con dar aviso a Carabineros, situación que provocó la huida de los delincuentes sin concretar el robo de la Hilux.
Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.
Se estima que los delincuentes huyen hacia el norte con las camionetas Toyota con chapa argentina y las venden en el mercado negro de Bolivia.
"Hemos disminuido cerca de un 22% el delito de robo de vehículos respecto al año pasado, eso es algo muy significativo. Han ingresado más de 5.000argentinos a la zona, que es menos de un 0,006%", relativizó la jefa comunal sobre la inseguridad, además de repetir las insólitas medidas de "autocuidado".