Otra vez le destrozaron la ventanilla a un argentino en Coquimbo: cómo evitó el robo de su camioneta

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a encender la alarma entre los turistas argentinos en Chile , tras un intento de robo que tuvo como víctima a un sanjuanino . Si bien le rompieron la ventanilla, zafó del robo de su camioneta gracias a una maniobra cada vez más común: quitar el volante.

El damnificado es Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros, quien sufrió un violento intento de sustracción de su camioneta Toyota Hilux modelo 2017 -la "preferida" de los ladrones en Chile- mientras recorría el domingo a las 14.30 el sector del Puerto de Coquimbo , sobre calle Bilbao, a unos 50 metros de la Costanera.

Según relató el propio Garcés y publicó el diario Tiempo de San Juan, los delincuentes rompieron uno de los vidrios del vehículo y lograron ingresar al habitáculo con la intención de llevárselo. Sin embargo, una medida preventiva terminó frustrando el delito.

Por recomendación de un conocido, el sanjuanino había retirado el volante del vehículo antes de estacionar, lo que impidió que los ladrones pudieran poner en marcha la camioneta.

En paralelo, un automovilista chileno que advirtió la maniobra a menazó con dar aviso a Carabineros, situación que provocó la huida de los delincuentes sin concretar el robo de la Hilux.

El caso se suma a otros hechos recientes que tuvieron como víctimas a argentinos en los centros balnearios de Chile. De hecho, la maniobra recuerda a la que la semana pasada aplicó otro sanjuanino y se hizo viral: un hombre que le sacó el volante a su Toyota SW4 en la zona de Avenida del Mar (La Serena) y evitó que los malvivientes pusieran en marcha el SUV.

Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.

Se estima que los delincuentes huyen hacia el norte con las camionetas Toyota con chapa argentina y las venden en el mercado negro de Bolivia.

"Hemos disminuido cerca de un 22% el delito de robo de vehículos respecto al año pasado, eso es algo muy significativo. Han ingresado más de 5.000 argentinos a la zona, que es menos de un 0,006%", relativizó la jefa comunal sobre la inseguridad, además de repetir las insólitas medidas de "autocuidado".

Los robos en Chile que preocupan a los argentinos

A fines de diciembre, hubo dos hechos de inseguridad en La Serena, dentro de la región de Coquimbo. El lunes 22 a la madrugada, delincuentes ingresaron al complejo Mirador del Faro y se robaron la camioneta de una familia de sanjuaninos.

En uno de los episodios más indignantes del último tiempo, el viernes 26, a las 15.30, una familia mendocina sufrió el robo de su camioneta en plena avenida del Mar y quedó todo grabado por una cámara de seguridad.

Roban camioneta a familia mendocina en La Serena, Chile



Tres delincuentes robaron una camioneta Toyota de una familia mendocina a plena luz del día en la Avenida del Mar en La Serena, Chile.



— LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 28, 2025

En paralelo, en Concón (región de Valparaíso), mendocinos sufrieron el robo de su camioneta cuando la dejaron estacionada en la exclusiva zona de Bosques de Montemar.