La maniobra clave de un sanjuanino que evitó el robo de su camioneta en La Serena

Mientras crece la preocupación por los casos de inseguridad contra argentinos, un sanjuanino evitó que le robaran su camioneta en La Serena (Chile) gracias a una maniobra clave que truncó el accionar de los delincuentes.
Es el tercer caso de inseguridad en La Serena en una semana. La alcaldesa dice que hay "bandas criminales organizadas", pero que necesita ayuda del gobierno nacional.
Mientras crece la preocupación por los casos de inseguridad contra argentinos, un sanjuanino evitó que le robaran su camioneta en La Serena (Chile) gracias a una maniobra clave que truncó el accionar de los delincuentes.
Durante la madrugada del domingo, el hombre había dejado estacionada su Toyota SW4 -a juzgar por los últimos robos, una de las marcas favoritas de los malvivientes- en la zona de Avenida del Mar, la más transitada en la ciudad balnearia de la Cuarta Región.
Atento al delicado panorama sobre inseguridad en las costas del Pacífico, el sanjuanino, oriundo de Albardón, retiró el volante de su vehículo antes de dejarla estacionado. La maniobra frustró por completo el accionar de los ladrones, que no pudieron poner en marcha la camioneta y terminaron dándose a la fuga.
A pesar del susto, no se registraron personas heridas ni daños de consideración en el rodado, informó Diario de Cuyo.
Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.
El caso registrado en La Serena se suma a varios hechos de inseguridad sufridos por turistas argentinos en distintas ciudades chilenas.
La semana pasada, hubo dos hechos de inseguridad en La Serena, en la región de Coquimbo. El lunes a la madrugada, delincuentes ingresaron al complejo Mirador del Faro y se robaron la camioneta de una familia de sanjuaninos.
Y en uno de los episodios más indignantes del último tiempo, el viernes pasado, a las 15.30, una familia mendocina sufrió el robo de su camioneta en plena avenida del Mar.
En paralelo, en Concón (región de Valparaíso), mendocinos sufrieron el robo de su camioneta cuando la dejaron estacionada en la exclusiva zona de Bosques de Montemar.
El episodio volvió a poner en foco la importancia de las medidas preventivas para evitar robos de vehículos, especialmente en zonas turísticas donde este tipo de delitos suele incrementarse durante la temporada.
Además, la Embajada recordó siempre acercarse a los complejos aduaneros con DNI o pasaportes, partidas de nacimiento en caso de viajar con menores de edad o autorizaciones de viaje, en caso de que los menores no estén acompañados de ambos padres. Lo mismo con la documentación vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia, seguro internacional).