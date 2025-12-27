Crece la inseguridad en Chile: robaron una camioneta a mendocinos en La Serena

La impunidad de la delincuencia volvió a golpear a turistas argentinos en Chile. Este viernes, alrededor de las 15:30 horas, una familia oriunda de Maipú, Mendoza, sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux mientras se encontraba estacionada en la concurrida Avenida del Mar, en La Serena.
El incidente ocurrió en apenas unos minutos, cuando los propietarios descendieron brevemente del vehículo para realizar una compra en un local de la zona de playa.
El robo quedó registrado en un video publicado por el sitio local Mi Radio, donde se observa el accionar coordinado de tres sujetos ante la mirada de otros turistas que paseaban por el lugar.
Según las imágenes, mientras uno de los delincuentes oficiaba de “campana”, otro rompió la ventanilla trasera del lado del conductor para ingresar al vehículo, logrando sustraerlo con total rapidez. Un familiar de las víctimas relató que, al regresar cerca de las 16:00 horas, el vehículo ya no estaba: “la estacionaron y se bajaron ahí a la playa... no se demoraron nada”.
Este suceso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ola de robos que ha afectado a tres familias argentinas en pocos días en la capital regional; anteriormente, dos familias de San Juan habían sido las damnificadas.
Ante esta situación, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, advirtió sobre la existencia de bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal.
El robo ha generado una profunda preocupación en el sector turístico, justo al inicio de la temporada estival. Mientras tanto, los damnificados enfrentan los trámites legales ante Carabineros, quienes indicaron la existencia de cámaras en edificios cercanos que deberán ser analizadas por la fiscalía.