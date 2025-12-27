Crece la inseguridad en Chile: robaron una camioneta a mendocinos en La Serena

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video. Es el tercer robo a familias argentinas en pocos días en Chile.

La impunidad de la delincuencia volvió a golpear a turistas argentinos en Chile. Este viernes, alrededor de las 15:30 horas, una familia oriunda de Maipú, Mendoza, sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux mientras se encontraba estacionada en la concurrida Avenida del Mar, en La Serena.

El incidente ocurrió en apenas unos minutos, cuando los propietarios descendieron brevemente del vehículo para realizar una compra en un local de la zona de playa.

El robo quedó registrado en un video publicado por el sitio local Mi Radio, donde se observa el accionar coordinado de tres sujetos ante la mirada de otros turistas que paseaban por el lugar.

Embed | Roban camioneta a familia mendocina en La Serena, Chile



El robo, ocurrido el viernes, fue captado en video, donde se ve a los sujetos… pic.twitter.com/6x8uAU55Uv — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 28, 2025 Según las imágenes, mientras uno de los delincuentes oficiaba de “campana”, otro rompió la ventanilla trasera del lado del conductor para ingresar al vehículo, logrando sustraerlo con total rapidez. Un familiar de las víctimas relató que, al regresar cerca de las 16:00 horas, el vehículo ya no estaba: “la estacionaron y se bajaron ahí a la playa... no se demoraron nada”.

Este suceso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ola de robos que ha afectado a tres familias argentinas en pocos días en la capital regional; anteriormente, dos familias de San Juan habían sido las damnificadas.