Fueron robados dentro de un barrio privado en Chile: el sufrimiento de una familia argentina

La familia sufrió el robo de su camioneta junto a la sumo de 3500 dólares en efectivo.

Una familia oriunda de la provincia de San Juan sufrió un robo durante sus vacaciones en la ciudad chilena de La Serena cuando delincuentes ingresaron a un condominio privado y se llevaron una camioneta Toyota Hilux SRX junto con 3.500 dólares en efectivo.

Vacaciones en La Serena Vacaciones en La Serena Dónde ocurrió el hecho El hecho ocurrió en la madrugada del lunes dentro del Condominio Mirador del Faro, un complejo que cuenta con acceso controlado, seguridad permanente y cámaras de videovigilancia. La maniobra se desarrolló en pocos minutos y dejó al grupo sin movilidad ni recursos para continuar el viaje, generando un fuerte impacto emocional y complicaciones de salud en uno de los adultos.

Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda LA Según la reconstrucción del episodio, el robo se produjo entre las 00.40 y la 01.00. En ese lapso, los ladrones lograron ingresar al predio, violentaron el vehículo que se encontraba estacionado a pocos metros de una garita de seguridad y escaparon a gran velocidad tras romper el portón de acceso. La camioneta tenía alarma activada y traba en el volante, pero los delincuentes rompieron un vidrio, retiraron el dispositivo de seguridad y concretaron la huida en menos de veinte minutos.

Además del rodado, los autores del hecho se llevaron 3.500 dólares en efectivo, una suma que la familia había destinado a cubrir los gastos del viaje y el regreso a San Juan, junto con la documentación que se encontraba dentro del vehículo. La familia está integrada por Carolina Ortiz, su esposo y sus tres hijos. Tras el robo, quedaron varados en el país vecino y atravesaron momentos de gran tensión. El hombre debió recibir asistencia médica de urgencia por un fuerte dolor en el pecho provocado por el estrés.

Las palabras de una de las afectadas Ortiz expresó su preocupación por la seguridad del condominio y cuestionó la facilidad con la que los ladrones se movieron dentro del predio sin ser detectados. En diálogo con Tiempo de San Juan, indicó que las vacaciones estaban previstas hasta el 5 de enero, aunque luego del episodio la familia evalúa regresar antes de lo previsto.