Viajar a Chile en verano: advertencias clave y recomendaciones para evitar robos

Poder priorizar la seguridad y comodidad durante el viaje es esencial para no pasar un mal viaje en el país vecino.

Santiago de Chile
El aumento de robos registrados en distintas regiones de Chile activó una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean viajar durante la temporada 2025-2026. Las sugerencias se orientan especialmente a los turistas argentinos que ingresan y buscan prevenir inconvenientes vinculados a documentación, seguridad personal, salud y normas de control.

Por Redacción Sociedad
El escenario actual combina mayor circulación de viajeros con prácticas delictivas frecuentes en zonas urbanas y turísticas, por lo que las autoridades pusieron el foco en la necesidad de extremar cuidados antes y durante la estadía.

Todo lo que tenés que saber para viajar a Chile: documentos, seguro, verificación y más

La preparación

La preparación previa aparece como el primer filtro de prevención.

- La documentación de viaje vigente ocupa un lugar central al momento de dirigirse a los controles fronterizos.

- El pasaporte o el DNI deben encontrarse en regla, al igual que las partidas de nacimiento cuando se viaja con menores de edad.

- En los casos en que niños o adolescentes no estén acompañados por ambos padres, se requiere presentar las autorizaciones correspondientes.

- A esto se suma la documentación completa del vehículo, que debe coincidir con los datos del conductor y del grupo familiar. La falta de cualquiera de estos papeles puede generar demoras, rechazos de ingreso o complicaciones administrativas que afectan el inicio de la estadía.

Por un nuevo paro de aduaneros piden no viajar a Chile mañana

La importancia de un seguro médico

En materia de salud, se aconseja viajar con un seguro médico internacional que cubra la totalidad de la estadía. Esta previsión apunta a prevenir dificultades ante emergencias sanitarias y a evitar gastos elevados dentro del sistema de salud local. Contar con cobertura vigente permite acceder a atención médica sin demoras y con respaldo financiero, algo relevante en un contexto de alta movilidad turística.

Santiago de Chile

La seguridad con el dinero

En el plano de la seguridad personal, se recomienda priorizar medios de pago digitales y evitar el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Esta medida reduce el riesgo de robos en zonas urbanas y áreas de alta concentración turística. A la vez, se alerta sobre modalidades delictivas frecuentes, como los robos que se producen tras una supuesta pinchadura de neumáticos.

En estos casos, no se aconseja aceptar ayuda de desconocidos ni dejar los vehículos al cuidado de terceros. El uso de estacionamientos privados, el resguardo del equipaje fuera de la vista, la atención sobre las pertenencias en centros comerciales y lugares concurridos, y la prudencia en el uso del celular en la vía pública forman parte de un conjunto de hábitos orientados a disminuir la exposición al delito durante la estadía.

