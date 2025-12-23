23 de diciembre de 2025 - 08:19

Año Nuevo 2026: las playas con shows de fuegos artificiales y drones en Chile

Muchos argentinos eligen cruzar la cordillera no sólo por vacaciones de verano, sino también para celebrar la llegada del nuevo año. Espectáculos, música y más en la costa del Pacífico.

Fuegos artificiales por Año Nuevo en Valparaíso

Foto:

Gentileza / La Tercera
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Chile se prepara para recibir el 2026 con una agenda de espectáculos de Año Nuevo que vuelve a poner a los fuegos artificiales y a los shows tecnológicos en el centro de la escena, una combinación que cada verano atrae a miles de turistas argentinos.

Varias ciudades ya confirmaron celebraciones masivas y gratuitas. Las favoritas: aquellas con vista al Pacífico.

Viña del Mar y Reñaca, la postal más elegida por los argentinos

Viña del Mar, uno de los destinos preferidos por los argentinos para despedir el año y recibir el nuevo 2026, también tendrá su clásico “Año Nuevo en el Mar”.

El Concejo Municipal aprobó el espectáculo pirotécnico para 2026, con una duración de 18 minutos y fuegos lanzados desde seis puntos en el mar y uno en tierra.

Desde el municipio destacaron que se utilizará pirotecnia de bajo impacto sonoro, pensada para cuidar a las personas, el medio ambiente y las mascotas, con efectos lumínicos inéditos en Chile.

Los puntos marítimos estarán frente a Recreo, Miramar, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca, mientras que el lanzamiento en tierra se hará en Punta Ossa, junto a la Playa del Deporte en Las Salinas. Además, el concejo ya garantizó la realización del evento también en 2027 y 2028.

Fuegos artificiales por Año Nuevo en Viña de Mar y Reñaca
Valparaíso, también con fuegos artificiales

Muy cerca de Viña, Valparaíso acompañará la celebración con su propio show pirotécnico. El municipio aprobó un espectáculo de 18 minutos, en el marco del tradicional Año Nuevo en el Mar.

Los fuegos se lanzarán desde puntos marítimos frente al Espigón, Avenida Francia, cerros Barón y Placeres, Santa María y caleta Portales, y desde tierra en Piedra Feliz y el Molo de Abrigo. La alcaldesa Camila Nieto subrayó que el diseño del show tuvo en cuenta la reducción de ruido, especialmente por el impacto en animales y personas neurodivergentes.

El show en la torre Entel de Santiago

En la capital Santiago, la gran novedad es el regreso de los fuegos artificiales a la torre Entel.

Después de siete años, la Alameda volverá a iluminarse en la madrugada del 1° de enero de 2026 con un show de 15 minutos que combinará pirotecnia tradicional y tecnología. El espectáculo incluirá mil drones de luz y unos siete mil monotiros distribuidos en 217 posiciones de la torre.

La organización confirmó que el evento será abierto al público y que los detalles logísticos se irán informando en el sitio oficial. En el escenario estarán Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Fuegos artificiales en la torre Entel de Santiago de Chile
La Serena: sin fuegos artificiales pero con música y shows

En lugar de fuegos artificiales, la ciudad balnearia de La Serena, en la región de Coquimbo, realizará un gran show bailable en el sector de Cuatro Esquinas, con una temática especial y sorpresas para todas las edades.

Si vas al norte: drones para el Año Nuevo en Iquique

Más al norte, Iquique apostará nuevamente por la tecnología.

Para recibir el 2026, la ciudad realizará un show de drones que ya fue aprobado por el Concejo Municipal. Si en la edición anterior participaron mil dispositivos, esta vez serán 1.500, que dibujarán en el cielo 13 figuras inspiradas en la identidad local y en el año que comienza.

