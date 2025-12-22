22 de diciembre de 2025 - 20:01

Dictan la conciliación obligatoria y garantizan vuelos normales en Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Trabajo intervino en el conflicto salarial entre ATEPSA y EANA, suspendió las medidas de fuerza y aseguró la normal operación aérea en todos los aeropuertos del país.

Dictaron conciliación obligatoria a los controleadores aéreos y se garantizan vuelos para Navidad y Año Nuevo. Foto: Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
El Gobierno de Javier Milei logró desactivar el conflicto con los controladores aéreos, que amenazaba con afectar los vuelos durante los días previos a Navidad y Año Nuevo, luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. De esta manera, el paro quedó sin efecto por el momento y las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad en todo el país.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó la medida que obliga al gremio de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) a levantar todas las medidas de fuerza. Mientras se retoman las negociaciones salariales bajo supervisión oficial.

Desde el punto de vista operativo, la conciliación garantiza la prestación ininterrumpida del servicio esencial de navegación aérea. Es decir, tanto los vuelos de cabotaje como los internacionales se realizan según lo programado, brindando previsibilidad a miles de pasajeros en plena temporada alta.

El conflicto entre Atepsa, que agrupa a los controladores de tránsito aéreo, y EANA es de carácter salarial. Los trabajadores reclaman una recomposición de haberes acorde a la inflación, tras advertir una pérdida del poder adquisitivo durante el año. Ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias, el gremio había anunciado medidas de acción gremial.

Comunicado de Prensa de EANA
A diferencia de un paro total, los controladores habían dispuesto interrupciones intermitentes, suspendiendo autorizaciones de despegue en determinados horarios. Por otra parte, siempre se garantizaron los aterrizajes, los vuelos sanitarios y las emergencias, por razones de seguridad operacional.

El plan de lucha, ahora suspendido, se extendía del 17 al 29 de diciembre y afectaba distintos tipos de aviación, incluyendo la comercial, ejecutiva y general, en franjas horarias rotativas.

Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos
Desde el punto de vista legal, el dictado de la conciliación obligatoria retrotrae el conflicto al estado previo, lo que implica la obligación del gremio de prestar servicios con normalidad y de EANA de abstenerse de aplicar sanciones, además de sentarse a negociar.

El proceso abre un período de 15 días hábiles de negociación forzosa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial definitivo sin afectar a los pasajeros.

En un comunicado difundido esta tarde, EANA destacó que gracias a la intervención del Gobierno nacional “se logró restablecer la previsibilidad y brindar tranquilidad a miles de argentinos y pasajeros de todo el mundo”, y aseguró que las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina.

