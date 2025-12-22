22 de diciembre de 2025 - 22:47

Nuevo vuelo Mendoza–Punta Cana: Arajet operará tres frecuencias semanales y anunció un descuento del 25%

La aerolínea dominicana Arajet anunció un vuelo directo Mendoza–Punta Cana, con tres frecuencias semanales desde mayo de 2026, que fortalecerá la conectividad aérea internacional y el turismo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La provincia de Mendoza sumará un vuelo directo a Punta Cana operado por la aerolínea dominicana Arajet, con tres frecuencias semanales a partir del 16 de mayo de 2026. El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo junto a la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, y representantes de la compañía aérea.

La nueva ruta consolida el crecimiento de la conectividad aérea internacional de Mendoza, que en las últimas semanas también incorporó nuevas frecuencias a Río de Janeiro, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia como destino turístico y hub regional.

Desde el Gobierno provincial destacaron que Punta Cana funciona como un hub estratégico, con conexiones hacia Estados Unidos, Canadá y México, lo que amplía tanto el turismo receptivo internacional como las opciones de viaje para los mendocinos. Cornejo señaló que la llegada de nuevos vuelos internacionales representa “un mensaje positivo para la economía de Mendoza”.

Por su parte, Gabriela Testa remarcó que Mendoza se ubica entre los aeropuertos con mayor movimiento del país, con cerca de 200 vuelos semanales, y valoró la incorporación de Arajet como una aerolínea joven, de bajo costo y con flota moderna.

La compañía anunció además una promoción de lanzamiento con hasta 25% de descuento, válida para compras entre el 22 y el 26 de diciembre, utilizando el código “VamosMDZ”, para volar entre mayo de 2026 y marzo de 2027.

Con esta incorporación, Arajet amplía su red en el Cono Sur y refuerza a República Dominicana como puerta de entrada al continente, mientras Mendoza fortalece su estrategia de desarrollo turístico, comercial y económico vinculada al transporte aéreo.

