Una instructora de Cruz Roja explica en Aconcagua Radio qué hacer ante el atragantamiento de una persona

En la vida cotidiana, y sobre todo durante celebraciones y reuniones familiares, una situación de atragantamiento puede aparecer de forma inesperada. Frente a esos segundos decisivos, la diferencia entre una reacción eficaz y una escena de pánico suele estar en el conocimiento previo. Así lo explica Angelina Echevarrieta, instructora de la Cruz Roja , quien remarca que el primer paso ante cualquier emergencia es conservar la calma y reconocer con precisión qué está ocurriendo.

“La clave es no congelarse”, señala. Antes de actuar, resulta fundamental identificar si la persona realmente se está ahogando o si atraviesa otro tipo de cuadro, como una reacción alérgica u otra afección. Ese reconocimiento inicial es el punto de partida para intervenir correctamente.

Uno de los signos más claros es el gesto universal de llevarse las manos al cuello. Según explica Echevarrieta, cuando una persona se está atragantando de manera grave no puede hablar ni toser, porque el aire no logra pasar. En cambio, si la persona tose, significa que todavía hay paso de aire.

“Si está tosiendo, hay que insistir en que continúe tosiendo”, aclara la instructora. En esos casos no se recomienda apresurar maniobras, ya que la tos es el mecanismo natural para expulsar el objeto. El protocolo cambia cuando la obstrucción es total y la persona no puede emitir sonidos ni respirar.

Cuando se confirma que el aire no pasa, se debe iniciar de inmediato la maniobra de desobstrucción. El primer paso consiste en colocarse detrás de la persona y aplicar cinco golpes fuertes y secos en la espalda, justo entre las dos escápulas. Estos golpes se realizan con la palma de la mano en forma de “cuchara”, sin miedo y con decisión.

Si tras esos cinco golpes el objeto no se expulsa, se pasa a la siguiente técnica. Desde atrás, se rodea a la persona con los brazos y se coloca un puño tres dedos por encima del ombligo. El movimiento debe ser firme, hacia adentro y hacia arriba, como si se intentara elevar el cuerpo. Se realizan cinco compresiones abdominales consecutivas.

“La secuencia es siempre la misma: cinco golpes en la espalda y cinco compresiones”, explica Echevarrieta. Este ciclo se repite hasta que la persona logre expulsar el objeto que provoca la obstrucción.

Cuándo llamar a emergencias

Un punto clave del protocolo es la comunicación con los servicios de emergencia. La recomendación de la Cruz Roja es clara: llamar a la emergencia al mismo tiempo que se comienza a realizar la maniobra. Si la persona logra expulsar el objeto, el llamado puede cancelarse, pero nunca es un exceso solicitar ayuda profesional.

“No hay que esperar a que la persona pierda el conocimiento”, advierte la instructora. La falta de oxígeno puede provocar una pérdida de conciencia en cualquier momento, por lo que anticiparse es esencial. En situaciones de atragantamiento, cada segundo cuenta, y contar con apoyo médico en camino puede marcar la diferencia.

