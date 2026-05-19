En Aconcagua Radio analizan el uso de IA en medicina: "La ecografía al pie de cama nos permite salvar vidas"

Aconcagua Radio conversó con Bárbara Tort Oribe, quien brindó detalles sobre el congreso médico que se realizará del 4 al 6 de junio en San Rafael y que reunirá a profesionales de distintas especialidades para debatir sobre ultrasonografía crítica, emergencias e inteligencia artificial aplicada a la salud.

La especialista explicó que la ultrasonografía crítica “se ha convertido como en el quinto elemento de la anamnesis y del examen físico de un paciente”. En ese sentido, señaló que el uso del ecógrafo al pie de cama permite a los médicos “ver las cosas de manera más tangible” y tomar decisiones rápidas sin necesidad de trasladar a pacientes críticos.

Durante la entrevista en Aconcagua Radio, Oribe remarcó que esta práctica viene creciendo de forma sostenida desde hace décadas y hoy atraviesa distintas áreas de la salud, desde terapia intensiva y cardiología hasta enfermería y kinesiología. “Hay pocos profesionales de la salud que no se estén capacitando en el uso de la ecografía al pie de cama”, afirmó.

El encuentro, que se desarrollará en San Rafael, tendrá dos jornadas teóricas y prácticas dedicadas a la atención del paciente crítico, neuroemergencias, arritmias y talleres especializados de ecografía multisistémica, ecocardiografía avanzada y reanimación cardiopulmonar.

Según detalló la médica, el congreso está pensado para médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas y personal de emergencias prehospitalarias. La intención, explicó, es “nutrir y enriquecernos todos en la parte formativa” para mejorar las herramientas de atención sanitaria.

Otro de los ejes del evento será la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Oribe destacó que cada vez más equipos médicos incorporan software basado en IA para agilizar diagnósticos y asistir en la toma de decisiones clínicas. Aunque aclaró algo bastante tranquilizador para una humanidad obsesionada con reemplazarse sola: “La inteligencia artificial es una herramienta útil si está en buenas manos y utilizada con responsabilidad”.

Además, rechazó que la tecnología genere distancia entre médicos y pacientes. “El ecógrafo por sí solo no sirve si no hay un médico que interprete el estudio. La tecnología viene a ayudarnos a tomar mejores decisiones y hacer una medicina con más calidad”, sostuvo.

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