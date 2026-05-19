El Ejército busca reparar una camioneta y pagará con toneladas de membrillo en Mendoza

El Ejército Argentino lanzó una curiosa licitación privada para concretar una operación poco habitual: entregar hasta 70.000 kilos de membrillo a cambio de repuestos destinados a reparar una camioneta oficial en San Rafael, Mendoza .

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La convocatoria fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26 , correspondiente al expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA .

El objetivo del procedimiento es conseguir las autopartes necesarias para poner nuevamente en funcionamiento una Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 Electronic CD modelo 2010 , perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional , ubicado en San Rafael.

Como contraprestación, el Ejército entregará hasta 70 toneladas de membrillos, que deberán ser retirados directamente por la empresa adjudicataria en el predio de Cuadro Nacional, San Rafael. La lógica de adjudicación también resulta particular: el contrato no será para quien ofrezca el menor precio en dinero, sino para quien solicite la menor cantidad de kilos de membrillo a cambio de los repuestos.

Cómo funciona la licitación en COMPR.AR

El pliego aclara que el sistema oficial COMPR.AR no posee una modalidad específica para operaciones no dinerarias, por lo que los oferentes deberán cargar un monto simbólico de $0,000001 como “precio unitario”.

Toda la contratación se tramita de manera digital mediante la plataforma oficial, donde se realizan consultas, presentación de ofertas, apertura y vistas del expediente. Además, no se aceptan consultas telefónicas ni por correo electrónico.

Las ofertas deberán mantenerse durante 60 días corridos, con posibilidad de prórroga automática, aunque el plazo total no podrá superar los seis meses desde la apertura.

Qué repuestos necesita el Ejército

La licitación incluye un listado de 31 ítems destinados a la reparación integral de la camioneta oficial.

Entre las autopartes requeridas aparecen filtros de aire, combustible y aceite; semiejes completos; masas delanteras ABS; rótulas; extremos de dirección; bieletas; bujes; brazos pitman; amortiguadores; kit de embrague; volante de embrague; bomba de agua; tensor; correa de accesorios y escobillas limpiaparabrisas, entre otros componentes.

El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para entregar todos los repuestos. Recién después de cumplir con esa obligación podrá retirar los membrillos. Además, la fruta no podrá permanecer más de 20 días hábiles en el establecimiento una vez entregadas las autopartes.

La lista de repuestos La lista de repuestos. NA

Garantías, sanciones y cláusulas del contrato

El pliego establece que los repuestos deberán contar con una garantía mínima de seis meses por desperfectos y que todos los costos de flete estarán a cargo del oferente. También se aclara que los impuestos nacionales, provinciales y municipales, así como los gastos posteriores de comercialización de los membrillos, serán responsabilidad exclusiva del adjudicatario.

Si bien no se exige garantía de mantenimiento de oferta, quien resulte ganador deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato de $750.000 dentro de los cinco días hábiles posteriores a la adjudicación. La documentación también contempla multas por mora, sanciones administrativas e incluso la posibilidad de rescindir el contrato ante incumplimientos.