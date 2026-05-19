Baja la temperatura en Mendoza y el día se mantendrá nublado: cuál será la máxima de este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C en Mendoza, sin alertas meteorológicas en el llano. Cómo estarán los días siguientes.

El miércoles se presentará en Mendoza con grandes cambios que marcarán el regreso del frío. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la estabilidad del inicio de semana dará paso al ingreso de un frente frío, consolidando el panorama otoñal en todo el territorio.

La jornada estará caracterizada por condiciones de nubosidad variable y descenso de la temperatura. Luego de una madrugada fría en la que la mínima se situará en los 5°C, el termómetro mostrará un techo acotado durante la tarde, con una máxima que apenas alcanzará los 16°C.

Esta disminución se verá acentuada por la presencia de vientos moderados del sector sur, por lo que se recomienda a los ciudadanos salir provistos de abrigo adecuado desde las primeras horas.

Por su parte, la zona de Alta Montaña experimentará una jornada con cielo parcialmente nublado. Si bien las condiciones de visibilidad en el corredor internacional se mantienen estables de momento, el ambiente en alta montaña continuará dominado por temperaturas bajo cero, lo que obliga a revisar de manera constante la operatividad del Paso Cristo Redentor ante eventuales congelamientos de calzada.