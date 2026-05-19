19 de mayo de 2026 - 21:10

Baja la temperatura en Mendoza y el día se mantendrá nublado: cuál será la máxima de este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C en Mendoza, sin alertas meteorológicas en el llano. Cómo estarán los días siguientes.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El miércoles se presentará en Mendoza con grandes cambios que marcarán el regreso del frío. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la estabilidad del inicio de semana dará paso al ingreso de un frente frío, consolidando el panorama otoñal en todo el territorio.

Leé además

El Ejército cambia hasta 70 toneladas de membrillo por repuestos para una Chevrolet S10.

El Ejército busca reparar una camioneta y pagará con toneladas de membrillo en Mendoza
Ingreso a la guardia del hospital Humberto Notti. | Foto: Ramiro Gomez / Los Andes

Otra vez la guardia del Notti abarrotada con 400 consultas diarias: las causas del drama de todos los años

La jornada estará caracterizada por condiciones de nubosidad variable y descenso de la temperatura. Luego de una madrugada fría en la que la mínima se situará en los 5°C, el termómetro mostrará un techo acotado durante la tarde, con una máxima que apenas alcanzará los 16°C.

Esta disminución se verá acentuada por la presencia de vientos moderados del sector sur, por lo que se recomienda a los ciudadanos salir provistos de abrigo adecuado desde las primeras horas.

Por su parte, la zona de Alta Montaña experimentará una jornada con cielo parcialmente nublado. Si bien las condiciones de visibilidad en el corredor internacional se mantienen estables de momento, el ambiente en alta montaña continuará dominado por temperaturas bajo cero, lo que obliga a revisar de manera constante la operatividad del Paso Cristo Redentor ante eventuales congelamientos de calzada.

El tiempo para el jueves

Hacia el jueves, el pronóstico extendido anticipa una continuidad en la nubosidad, con una mínima similar y una máxima que podría replegarse levemente hasta los 14°C con persistencia del viento sur.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desde el Ieral, de la Fundación Mediterránea, plantean que la estabilidad macro podría acentuar un cambio en la matriz productiva de Mendoza 

La estabilidad macro podría reforzar un cambio en la matriz productiva de Mendoza

NASA destaca los cielos de Mendoza: las impresionantes astrofotografías que llegaron a la agencia espacial.

Los cielos de Mendoza cautivaron a la NASA: las impresionantes astrofotografías que llegaron a la agencia espacial

6 especies de la fauna autóctona fueron liberadas a sus hogares naturales. 

Emotiva liberación de animales autóctonos que estaban encerrados como mascotas

gremialistas mendocinos fueron detenidos en salta cuando iban con un arsenal a un acto: evitaron una emboscada, una tragedia

Gremialistas mendocinos fueron detenidos en Salta cuando iban con un arsenal a un acto: "Evitaron una emboscada, una tragedia"