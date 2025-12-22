22 de diciembre de 2025 - 19:15

Más de 45 mil personas celebraron Ciudad Navideña durante dos noches en la Plaza Independencia

La propuesta organizada por la Ciudad de Mendoza reunió a familias, vecinos y turistas en un gran encuentro navideño al aire libre, que contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez. El cierre estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, en un concierto que volvió a colmar la plaza y consolidó al evento como una de las celebraciones más convocantes de fin de año.

DSC_3723-1536x1024
DSC_1026-1-scaled
DSC_3775-scaled
DSC_3747-scaled
DSC_3846-scaled
DSC_3824-scaled
DSC_3799-scaled
DSC_1021-scaled
DSC_1033-scaled
DSC_1005-1-scaled
DSC_3835-scaled
DSC_0172-scaled
Por Redacción

La Ciudad de Mendoza vivió dos jornadas de celebración con Ciudad Navideña, un evento que convocó a más de 45 mil personas en la Plaza Independencia y ofreció una experiencia pensada para el disfrute de todos. El gran cierre musical, del evento que la Municipalidad realiza por segundo año consecutivo, estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una multitud y fue muy aplaudida.

Leé además

yo festejo sin pirotecnia: la campana de maipu para estas fiestas

"Yo festejo sin pirotecnia": la campaña de Maipú para estas fiestas

Por Redacción
la ciudad sumara una sala inmersiva en el museo de san martin con financiamiento provincial

La Ciudad sumará una sala inmersiva en el Museo de San Martín con financiamiento provincial

Por Redacción

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza comenzó a poblarse de familias, grupos de amigos y visitantes que se acercaron a compartir la previa en un entorno especialmente ambientado para las fiestas. Los espacios públicos fueron apropiados de manera espontánea por el público, que se instaló con reposeras, mantas y mesas, recorrió los arreglos navideños, se tomó fotos con los muñecos alusivos y disfrutó de un ambiente lleno de música y espíritu festivo.

Uno de los grandes atractivos fue el encuentro con Papá Noel, donde niños y niñas dejaron sus cartas, se tomaron fotografías y participaron de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. La iniciativa incluyó además dinámicas digitales con códigos QR que invitaron a compartir imágenes y experiencias en redes sociales.

El evento contó con un amplio patio gastronómico que reunió foodtrucks con una variada oferta de comidas y bebidas, desde opciones clásicas hasta sabores regionales. A su vez, el Paseo de las Artes permitió recorrer stands de artesanos y diseñadores locales, mientras que los más chicos disfrutaron de espacios lúdicos y recreativos, como pizarras para pintar y jugar.

La programación artística fue uno de los ejes centrales de ambas noches, con propuestas culturales pensadas para públicos de todas las edades. Se presentaron espectáculos teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una destacada actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al esperado concierto final de la Sparkling Big Band y aportó un momento especialmente emotivo a la velada. En ese marco, también se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, que reconoció la creatividad de los comercios locales.

Durante la segunda jornada, el intendente Ulpiano Suarez acompañó la celebración y compartió un mensaje de Navidad centrado en el encuentro y la esperanza: “Es una alegría ver la plaza colmada de gente, compartiendo en familia y disfrutando del espacio público en vísperas de la Navidad. Que en estas fechas prime el amor, la fraternidad y la esperanza”.

Por su parte, Juan Pablo Moltisanti, director de la Sparkling Big Band, destacó la convocatoria y el crecimiento del evento: “Es el segundo año consecutivo que hacemos este concierto en la Plaza Independencia y lo que más nos sorprende es la cantidad de gente. La convocatoria se duplicó y sentimos que este encuentro se está posicionando como el concierto de Navidad de la provincia. Para nosotros es un orgullo poder ser parte y ver cómo el público nos acompaña”.

Con una convocatoria récord y una propuesta que combinó música, cultura, gastronomía y diseño, Ciudad Navideña volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y celebración para cerrar el año en comunidad en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

video

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

stevanato se consolida como uno de los intendentes mas destacados del 2025

Stevanato se consolida como uno de los intendentes más destacados del 2025

Por Redacción
mendoza y lima sellaron un acuerdo para profundizar la cooperacion entre ambas ciudades

Mendoza y Lima sellaron un acuerdo para profundizar la cooperación entre ambas ciudades

Por Redacción
emesa abrio el concurso publico del parque solar municipal que se construira en el exvertedero de puente de hierro

Emesa abrió el concurso público del Parque Solar Municipal que se construirá en el exvertedero de Puente de Hierro

Por Redacción
San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social.

San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social

Por Enrique Pfaab