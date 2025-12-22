Más de 45 mil personas celebraron Ciudad Navideña durante dos noches en la Plaza Independencia

La propuesta organizada por la Ciudad de Mendoza reunió a familias, vecinos y turistas en un gran encuentro navideño al aire libre, que contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez. El cierre estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, en un concierto que volvió a colmar la plaza y consolidó al evento como una de las celebraciones más convocantes de fin de año.

La Ciudad de Mendoza vivió dos jornadas de celebración con Ciudad Navideña, un evento que convocó a más de 45 mil personas en la Plaza Independencia y ofreció una experiencia pensada para el disfrute de todos. El gran cierre musical, del evento que la Municipalidad realiza por segundo año consecutivo, estuvo a cargo de la Sparkling Big Band, que brindó un concierto especial de Navidad ante una multitud y fue muy aplaudida.

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza comenzó a poblarse de familias, grupos de amigos y visitantes que se acercaron a compartir la previa en un entorno especialmente ambientado para las fiestas. Los espacios públicos fueron apropiados de manera espontánea por el público, que se instaló con reposeras, mantas y mesas, recorrió los arreglos navideños, se tomó fotos con los muñecos alusivos y disfrutó de un ambiente lleno de música y espíritu festivo.

Uno de los grandes atractivos fue el encuentro con Papá Noel, donde niños y niñas dejaron sus cartas, se tomaron fotografías y participaron de propuestas interactivas pensadas para toda la familia. La iniciativa incluyó además dinámicas digitales con códigos QR que invitaron a compartir imágenes y experiencias en redes sociales.

El evento contó con un amplio patio gastronómico que reunió foodtrucks con una variada oferta de comidas y bebidas, desde opciones clásicas hasta sabores regionales. A su vez, el Paseo de las Artes permitió recorrer stands de artesanos y diseñadores locales, mientras que los más chicos disfrutaron de espacios lúdicos y recreativos, como pizarras para pintar y jugar.

La programación artística fue uno de los ejes centrales de ambas noches, con propuestas culturales pensadas para públicos de todas las edades. Se presentaron espectáculos teatrales, la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, y una destacada actuación de Griselda López Zalba junto a Mariano Leotta, que antecedió al esperado concierto final de la Sparkling Big Band y aportó un momento especialmente emotivo a la velada. En ese marco, también se realizó la entrega de premios del concurso a la Mejor Vidriera Navideña, que reconoció la creatividad de los comercios locales.