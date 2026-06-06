Mucho más que caries: preocupante diagnóstico sobre la salud dental infantil que alcanza a la mitad de los niños

La salud bucal de los niños es una problemática de salud que muestra cifras que alertan. Recientemente, el director de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida, Ariel Szathmary, se refirió a los datos del Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane) 2024.

El relevamiento muestra que casi la mitad de los niños de 5 a 13 años tienen problemas vinculados a la salud bucodental , es decir, casi la mitad de ellos . El asunto es que se trata de una situación sobre la que los especialistas vienen advirtiendo hace mucho tiempo, mientras que hay ciertas condiciones del contexto, así como hábitos y cuestiones culturales, que pueden profundizar el problema.

Es por eso que, Szathmary solicitó a las jurisdicciones acrecentar las acciones de promoción y prevención en salud en el ámbito escolar.

Los especialistas coinciden en que, tal cual puede suponerse, las caries son el cuadro más frecuente. El odontólogo Mauro Taffarelli dijo que, en términos generales, hay dos problemas bucodentales que concentran la mayor cantidad de casos en los niños. “Caries es lo que más suelen tener y hay pacientes con inflamaciones de encías” , sostuvo.

“La prevalencia de caries, pérdida de piezas dentarias y enfermedad gingival en los adolescentes es elevada. El nivel socioeconómico, los hábitos de higiene y alimentación constituyen factores de riesgo”, destaca el trabajo “Análisis del estado de la salud bucal de una población adolescente”, publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría.

En tanto, una publicación de la revista de la Asociación Odontológica Argentina, que ya tiene varios años (2017), daba cuenta de esta problemática y la catalogaba como una verdadera deuda. Una deuda que sin dudas se mantiene, cuando no se ha agravado.

Los estudios afirman que los niños que ayudaban a cuidar a sus hermanos menores estaban desarrollando lo que hoy se llama empatía avanzada (2) Casi la mitad de los niños de 5 a 13 años tienen problemas vinculados a la salud bucodental

Allí refiere el caso de la provincia de Buenos Aires, que sirve a modo de ejemplo, menciona que por medio de diferentes programas de prevención y promoción de la salud bucal –llevados a cabo por el Departamento de Educación para la Salud de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires– se observó: desconocimiento de los padres acerca de la importancia de la consulta dentro del primer año, sobre los cuidados alimentarios y la higiene bucal diaria y escasa demanda de atención en niños menores de 3 años. Además, encontraron caries dental en el 85% de los niños de entre 3 y 6 años que consultan; que a los 7 años, uno de los cuatro primeros molares permanentes presenta caries dental, y a los 12, tres de los cuatro están afectados, con un alto porcentaje de necesidad de tratamiento y un bajo porcentaje de piezas obturadas y extraídas.

Por otra parte, mencionan que gran parte de la población tiene poca exposición a los fluoruros, dada la escasa concentración del ion flúor en el agua de consumo o por no emplear pastas fluoradas en el cepillado diario.

Cuántos niños tienen caries en Argentina

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) toma datos de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría para plantear también el tema y va más allá: lo pone en el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles.

“Cuando se habla de enfermedades no transmisibles (ENT), se suele asociar este concepto a enfermedades que tienen una alta carga en la mortalidad como el cáncer, la diabetes y las patologías cardiovasculares. Sin embargo, hay otra ENT mundial, totalmente prevenible, que también tiene ‘gran importancia médica, social y económica’, como la describe la Organización Mundial de la Salud: son las caries en la primera infancia”, señala.

Apunta que es la enfermedad no transmisible más frecuente en la niñez. “Afecta los dientes de los menores de seis años y, según datos del Estudio de la Carga Global de las Enfermedades, alcanza a más de 530 millones de niños en todo el mundo”, agrega.

Asimismo, suma datos locales: en Argentina, se estima que la sufren entre el 35% y 65% de los nenes y nenas de 5 o 6 años. Esto implica que al menos uno de cada tres tiene caries en sus dientes de leche.

Niños dental escuela Relevamiento escolar: casi la mitad de los niños de 5 a 13 años tienen problemas vinculados a la salud bucodental

El Ministerio de Salud de la Nación también advierte al respecto: “La caries es la enfermedad dental más común en niños y niñas. En la niñez, aproximadamente 7 de cada 10 personas tienen caries. Es una enfermedad crónica infecciosa que puede prevenirse a través de hábitos y conductas saludables que deben empezar tan pronto como aparece el primer diente”.

Por qué los niños tienen tantas caries

Si de causas de la caries y otros problemas en la infancia se trata, hay que decir que se da un compendio de condiciones de diversa índole. “La alta incidencia en caries está relacionada fundamentalmente con la falta de hábitos saludables, como hábitos de higiene adecuados, momentos de azúcar, alimentación y dieta saludable, etcétera”, enumeró Federico Sánchez, jefe del departamento de Odontología del Ministerio de Salud de Mendoza. A esto sumó la falta de controles odontológicos.

Efectivamente, también puede suponerse el impacto de los estilos de vida actuales, como abundancia de alimentos con alto contenido de azúcar o conductas frente a la comida como “picar” con frecuencia o comer de noche sin la posterior higiene, en un contexto de uso de pantallas, tan habitual en los chicos actuales.

“También influye la falta de tiempo para elaborar una comida adecuada y el acceso cada vez más fácil al delivery o la comida rápida, que hacen que no tengan una dieta adecuada y eso también incrementa el índice de caries”, dijo el funcionario. “En la provincia se trabaja mucho en terreno con las comunidades y población más vulnerable para instalar la cultura de la higiene bucal y los hábitos saludables”, destacó el referente del gobierno.

Pero también puede pensarse en la alta carga de actividades de los chicos fuera de la casa, como colegios con doble escolaridad o pasar directamente del colegio a la realización de otra actividad, con consumo de alimentos por tratarse de muchas horas, aunque, por el contrario, quizás esa agenda no contemple un momento para la higiene dental.

“El tema de inflamación de las encías se debe quizás a una mala técnica de higiene, quizás pobre y rápida”, apuntó Taffarelli. En cuanto a las caries, señaló: “El tema caries también está relacionado con la dieta, con la alimentación, a la susceptibilidad del huésped, a dientes que son frágiles, y alimentos ricos en azúcares.

Una problemática general

Tal cual puede suponerse por las causas señaladas, se trata de cuadros que atraviesan de manera transversal a las diversas clases sociales y que se presentan en chicos de todos los estamentos. Sin embargo, Sánchez hizo la salvedad de que notan mayor incidencia en sectores más vulnerables.

“La caries afecta a todos los estratos sociales, aunque los sectores vulnerables con acceso a una dieta de alimentos ultraprocesados, alto consumo de gaseosas, galletas, comida chatarra son los más afectados, ya que en zonas rurales donde se consume más casero y tienen otro tipo de alimentación, el índice de caries es menor”, analizó.

Pero hay que analizar esto en un contexto más amplio en el que la gente no tiene el hábito de ir a controles al odontólogo. En este plano hay que plantear, por un lado, una cuestión cultural, pero además sumar el tema de los costos. Es que en el último tiempo la cuestión económica es parte de lo que atraviesa el tema. Por un lado, padres que deben trabajar más horas y quizás estén menos atentos a estas cuestiones o directamente tengan dificultades para encontrar el tiempo para la consulta.

Pero además, hay pérdida de cobertura por parte de las obras sociales y prepagas, ya sea porque estas acortan los servicios e incluyen coseguros, porque la gente renuncia a planes de mayor valor o por la pérdida de puestos de trabajo.

“En general, el paciente no asiste a la consulta periódica, sino que concurre principalmente por dolor y no para la detección temprana, y eso constituye a mediano plazo la pérdida de la pieza dentaria o la necesidad de tratamientos de rehabilitación, de un costo elevado”, dijo Sánchez.

La mala salud bucal de los niños tiene consecuencias

Este escenario, lógicamente, trae consecuencias sobre la salud de los chicos, pero incluso puede hablarse de otros aspectos: un mayor costo de los tratamientos, como ya se señaló, y mayor ausentismo escolar.

A mi hijo le salieron manchas en los dientes, ¿qué hago? casi la mitad de los niños de 5 a 13 años tienen problemas vinculados a la salud bucodental

“Es importante el cuidado de la salud bucodental de los niños, tanto de su dentición temporaria como permanente. La pérdida de piezas prematuras trae consecuencias, problemas en el crecimiento y desarrollo, produciendo malposiciones dentarias, por disminución del espacio para la dentición permanente”, explicó Sánchez. Además, dijo que el avance de la caries en niños puede llevar a infecciones más severas: “Eso trae aparejado que falten al colegio primero para disminuir la infección y luego para el tratamiento correspondiente”, apuntó.

El funcionario resaltó que la caries dental siempre refleja una realidad relacionada con el compromiso de autocuidado del paciente en su salud y la accesibilidad que tenga a los tratamientos indicados. En este plano, subrayó que la prevención y la promoción de la salud bucodental son fundamentales.

“La prevención es la herramienta fundamental para trabajar con las comunidades y atenuar esta problemática, ya que a medida que avanza la enfermedad, el costo de tratamiento es mayor. Y, por supuesto, en época de crisis, el sistema de salud pública es el que absorbe a todos los pacientes que quedan sin obra social o prepaga”

Cómo prevenir la caries en la infancia

En definitiva, se trata de educar y crear hábitos, sobre los cuales el Ministerio de Salud de la Nación da una guía práctica: