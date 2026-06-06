Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 6 de junio

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 4 de junio

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 5 de junio

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° -2083

5° -9730

6° -1916

7° -8925

8° -0193

9° -2189

10° -8163

11° -8176

12° -6843

13° -7566

14° -2778

15° -3064

16° -4581

17° -7359

18° -6169

19° -0609

20° -4013

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° -7175

2° -3952

3° -0942

4° -5899

5° -6532

6° -6222

7° -4827

8° -0991

9° -0664

10° -3213

11° -2403

12° -2971

13° -5596

14° -4599

15° -5768

16° -4939

17° -6908

18° -0259

19° -2819

20° -3705

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -2738

2° -9153

3° -1320

4° -1900

5° -5952

6° -2834

7° -2488

8° -7403

9° -8271

10° -7144

11° -3545

12° -5720

13° -6710

14° -2642

15° -9523

16° -3187

17° -9528

18° -5976

19° -1032

20° -9035

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.