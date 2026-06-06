Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 6 de junio

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -6766
2° -2817
3° -4633
4° -2083
5° -9730
6° -1916
7° -8925
8° -0193
9° -2189
10° -8163
11° -8176
12° -6843
13° -7566
14° -2778
15° -3064
16° -4581
17° -7359
18° -6169
19° -0609
20° -4013
1° -7175
2° -3952
3° -0942
4° -5899
5° -6532
6° -6222
7° -4827
8° -0991
9° -0664
10° -3213
11° -2403
12° -2971
13° -5596
14° -4599
15° -5768
16° -4939
17° -6908
18° -0259
19° -2819
20° -3705
1° -2738
2° -9153
3° -1320
4° -1900
5° -5952
6° -2834
7° -2488
8° -7403
9° -8271
10° -7144
11° -3545
12° -5720
13° -6710
14° -2642
15° -9523
16° -3187
17° -9528
18° -5976
19° -1032
20° -9035
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
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11° -
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19° -
20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.