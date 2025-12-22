22 de diciembre de 2025 - 20:39

Caluroso en Mendoza con un máxima cercana a los 35°C: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura bajará y se acercará a los 30°C.

Plaza San Martín, Mendoza.

Plaza San Martín, Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en caída, aunque con mucho calor. Mañana se anticipa una jornada calurosa, aunque el miércoles bajará la máxima a 31°C. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor este martes 23 de diciembre con poca nubosidad. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 18°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera indican poca nubosidad.

Miércoles: baja la máxima

El miércoles 24 de diciembre la temperatura bajará nuevamente. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 20°C, anticipando una jornada súper calurosa. En la cordillera nuevamente habrá poca nubosidad, por lo que no se presentarán problemas para los conductores que quieran cruzar Chile.

