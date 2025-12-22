Caluroso en Mendoza con un máxima cercana a los 35°C: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura bajará y se acercará a los 30°C.

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en caída, aunque con mucho calor. Mañana se anticipa una jornada calurosa, aunque el miércoles bajará la máxima a 31°C. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor este martes 23 de diciembre con poca nubosidad. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 18°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera indican poca nubosidad.