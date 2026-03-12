Informe de la DGE: dato "récord" de retención en secundaria y un menor desempeño de la escuela privada

Atacar el abandono escolar en la secundaria ha sido una preocupación de larga data para el sistema educativo, que ve cómo se desgrana la matrícula a medida que avanza la trayectoria de los chicos. La tendencia ha sido a una mejora sostenida los últimos años y por eso también, en la Dirección General de Escuelas (DGE) celebran el desempeño del último ciclo lectivo en Mendoza .

Las claves del cambio radical que implementará la DGE en primer grado: vuelve la permanencia tras 13 años

Según informó el gobierno escolar local, en 2025 la retención en todo el nivel secundario alcanzó al 98,22% . Había sido en 2023 de 97,81% y en 2024, de 98,04%.

En el área destacan que se trata de uno de los mejores indicadores de los últimos años y lo califican de “récord”. Implica que dejaron la escuela menos de 2 de cada 100 alumnos, lo cual no quiere decir que no sea una gran pérdida.

Si se tiene en cuenta que la matrícula secundaria el año pasado rondaba los 141.000 alumnos, esto implica que unos 2.500 chicos dejaron de estudiar, no completaron la educación obligatoria y esencial, lo cual será determinante en sus oportunidades laborales.

En un informe sobre el tema, la DGE lo calificó como “retención récord”. En ese sentido planteó: “uno de los indicadores más sólidos del informe es la retención escolar, que alcanzó un promedio general del 98,22%. Esto significa que la gran mayoría de los alumnos que iniciaron el ciclo lectivo en abril permanecieron en el sistema hasta el final del año”.

Ciclo lectivo: anuncios oficiales antes de la paritaria Ciclo lectivo: anuncios oficiales antes de la paritaria

En cuanto a la promoción total (alumnos que pasan de año), el índice general se situó en el 79,69%. Menciona que un dato clave es que el 56,04% de los estudiantes logró promocionar de manera directa al final el cursado regular, mientras que un 23,65% adicional alcanzó los objetivos pedagógicos durante las instancias de intensificación de diciembre y febrero.

Causas de las mejoras en Mendoza

En cuanto a la pérdida de estudiantes, Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria, detalló que el año donde más abandono se registra es cuarto mientras que en quinto dejan de tener egreso efectivo.

Señaló que las causas del abandono son multicausales. Mencionó las inasistencias, el bajo rendimiento, la situación familiar y económica. También cuestiones de consumo y salud mental.

Destacó el impacto de una política sostenida para mejorar la presencialidad mientras que se pone en valor las virtudes del SAT (Sistema de Alerta Temprana) para detectar trayectorias en riesgo a través de la IA.

“Es un número sostenido que traemos hace unos cuatro o cinco años y tiene que ver con todas las instancias de acompañamiento en las trayectorias, tiene que ver con todas las instancias que hemos colocado en el calendario escolar para que los alumnos vayan recuperando contenidos a medida que avanza el ciclo calendario y no lo dejamos todo para diciembre”, analizó.

También con horas del programa “Mejor en mi Escuela” que se usan también para algunas materias que a los chicos les cuestan más entre otras horas dedicadas al fortalecimiento de saberes y acompañamiento de las trayectorias.

Cambios en la mesas de marzo en Mendoza

La DGE también destacó el impacto de los cambios en las mesas de marzo. “Tras la eliminación de la condicionalidad de marzo, casi el 80% de los estudiantes secundarios logró promocionar de año en los plazos estipulados. El sistema muestra una mejora en la efectividad de las etapas de recuperación de saberes”, apunta.

“El ciclo 2025 marcó un cambio de paradigma con la eliminación de la instancia de marzo para rendir materias pendientes. Esta medida buscó sincerar las trayectorias escolares y garantizar que el nuevo ciclo lectivo comience con los saberes ya acreditados”, refleja el documento.

Y subraya que a pesar de contar con una instancia menos, la eficiencia de los alumnos aumentó en los plazos vigentes: en la Secundaria Orientada, la promoción en febrero creció del 8,29% (en 2024) al 9,80% en este ciclo.

Mejor desempeño de la secundaria privada

La secundaria privada muestra mejor desempeño: tiene 99,38% de retención y 90,68% de promoción total, frente a 74,99% de la orientada.

Además la permanencia o repitencia es menos de la mitad: 9,32% versus 25,01%. “En la Secundaria Técnica, se destaca una promoción del 78,96%, un valor alto considerando la complejidad de su currícula.

Por su parte, la Secundaria Orientada presenta el mayor desafío en el último año (egreso), donde el 35,18% de los estudiantes aún adeudan materias, lo que refleja la exigencia final para obtener la titulación”, señala la DGE.

Desde la cartera educativa señalaron que el objetivo de estas políticas es fortalecer la cultura del esfuerzo. Al concentrar las oportunidades de recuperación en diciembre y febrero, se evita el "arrastre" de deudas pendientes que históricamente complicaban el desempeño de los alumnos en el año entrante.

"Tener una retención superior al 98% es el primer paso; el segundo es asegurar que quien pasa de año lo haga con los conocimientos necesarios. Los números de este año muestran un sistema que contiene al alumno, pero que también le exige resultados concretos en los tiempos legales", concluye el informe.