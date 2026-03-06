6 de marzo de 2026 - 13:21

La DGE suspendió las clases presenciales en Ciudad por la Vía Blanca: qué escuelas afecta

La medida corre a partir de las 17 solo para las escuelas de la ciudad ubicadas dentro del trayecto celebrativo en el marco de los festejos de la Fiesta de la Vendimia 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunico esta mañana la suspensión de actividades presenciales escolares el viernes 6 de marzo a partir de las 17 en los turnos vespertinos y nocturno en las escuelas de la Ciudad de Mendoza.

Las insituciones afectadas son las situadas entre calle San Martín, de Morón a Las Heras; calle Las Heras, de San Martín a Chile; calle Chile, de Las Heras a Sarmiento y calle Sarmiento, de Chile a Belgrano.

Por la Vía Blanca suspenden las clases presenciales en Ciudad.

Esta medida se toma en el marco de las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. El resto de los establecimientos de la provincia desarrollarán sus actividades presenciales con total normalidad.

El recorrido de la Vía Blanca 2026

La Ciudad de Mendoza se transforma esta noche, una vez más, en el epicentro de un ritual que trasciende el tiempo y conecta a un pueblo con su tierra. A partir de las 21, el desfile nocturno convierte las arterias principales en un río de luces, música y alegría.

Los carros alegóricos transportan a las 18 representantes departamentales, quienes, envueltas en el brillo de sus atributos, saludan a una multitud de mendocinos y turistas que aguardan el paso de su favorita.

El recorrido de la Vía Blanca iniciará en la intersección de las calles San Martín y José Vicente Zapata. Desde allí, la caravana de luz avanzará hacia el Norte hasta Las Heras, continuará por Chile hasta Sarmiento y se dirigirá hacia el Oeste para culminar en Belgrano.

Recorrido Vía Blanca 2026

