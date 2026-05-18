En la tierra del sol, 21 escuelas de Mendoza ya generan energía solar y reducen un 40% su factura eléctrica

En tiempos donde la eficiencia y el cuidado de los recursos son una prioridad, la provincia de Mendoza da un paso clave en la transición energética desde las aulas. El programa de instalación de paneles solares en escuelas técnicas ya es una realidad palpable en 21 establecimientos educativos de diversos departamentos.

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Para reducir costos, prometen que 100 escuelas de Mendoza tendrán paneles solares en los próximos dos años

La iniciativa, que forma parte de una primera etapa con una meta final de 100 escuelas, no solo transforma el perfil ambiental de los edificios, sino que ya muestra un fuerte impacto económico.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE , y está diseñado como un engranaje donde conviven la infraestructura, la innovación y la formación técnica. El objetivo es incorporar energías renovables en los edificios escolares y, al mismo tiempo, promover experiencias de aprendizaje vinculadas a la sustentabilidad y la transición energética.

Hay que tener en cuenta que Mendoza tiene una situación estratégica en este sentido. Se denomina “la tierra del sol” , en tanto tiene muy pocos días nublados. Se estima que hay 300 días con sol al año.

Hasta el momento, la inversión ejecutada en la provincia alcanza los $500 millones , lo que se traduce en más de 700 paneles solares activos. Más allá del beneficio ecológico, el programa se destaca por sus resultados inmediatos en las cuentas de los establecimientos y la eficiencia energética.

Paneles solares Paneles solares en 21 escuelas de Mendoza: lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Desde el inicio de las instalaciones, las escuelas alcanzadas lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas, lo que representa una reducción cercana al 40% del consumo energético facturado.

Aprendizaje sobre sustentabilidad

La propuesta tiene una marcada dimensión pedagógica, pensada para que los estudiantes adquieran herramientas clave para el mercado laboral que viene. Bajo esta premisa, ya fueron capacitados 200 estudiantes y 20 docentes, quienes participan en instancias formativas sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de estos sistemas de generación solar.

De este modo, los establecimientos de la provincia no solo reducen sus costos operativos, sino que se transforman en espacios de formación práctica. Allí, los alumnos pueden trabajar directamente con tecnologías asociadas a la innovación y al desarrollo productivo sostenible.

“Las escuelas técnicas tienen que estar vinculadas a los desafíos del presente y del futuro. Este programa permite incorporar tecnología, sustentabilidad y aprendizaje aplicado dentro de las instituciones educativas”, destacó al respecto el ministro del área, Tadeo García Zalazar.

La proyección para este año: 20 escuelas más

Como parte del plan de sustentabilidad escolar, las autoridades confirmaron que durante el transcurso de este año se incorporarán otras 20 instituciones educativas.

Con esta ampliación, se busca consolidar escuelas más modernas, eficientes y vinculadas a los desafíos energéticos y ambientales actuales, avanzando de forma progresiva hasta alcanzar la meta de las 100 escuelas incluidas en esta primera etapa provincial.