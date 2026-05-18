18 de mayo de 2026 - 17:23

En la tierra del sol, 21 escuelas de Mendoza ya generan energía solar y reducen un 40% su factura eléctrica

Lograron ahorrar $140 millones. Se trata de un programa provincial de la DGE que además tiene otros beneficios y busca llegar a 100 escuelas.

&nbsp;Paneles solares en 21 escuelas de Mendoza: lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

 Paneles solares en 21 escuelas de Mendoza: lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En tiempos donde la eficiencia y el cuidado de los recursos son una prioridad, la provincia de Mendoza da un paso clave en la transición energética desde las aulas. El programa de instalación de paneles solares en escuelas técnicas ya es una realidad palpable en 21 establecimientos educativos de diversos departamentos.

Leé además

Durante los próximos dos años, 100 escuelas públicas de Mendoza comenzarán a aprovisionarse de energía a través de paneles solares

Para reducir costos, prometen que 100 escuelas de Mendoza tendrán paneles solares en los próximos dos años

Por Verónica De Vita
En el norte. El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, ubicado en el departamento de Las Heras,  a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de Jocolí.

Parque Solar El Quemado: inaugura en Las Heras el megaproyecto de YPF aprobado por el RIGI

Por Melisa Sbrocco

La iniciativa, que forma parte de una primera etapa con una meta final de 100 escuelas, no solo transforma el perfil ambiental de los edificios, sino que ya muestra un fuerte impacto económico.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y está diseñado como un engranaje donde conviven la infraestructura, la innovación y la formación técnica. El objetivo es incorporar energías renovables en los edificios escolares y, al mismo tiempo, promover experiencias de aprendizaje vinculadas a la sustentabilidad y la transición energética.

Hay que tener en cuenta que Mendoza tiene una situación estratégica en este sentido. Se denomina “la tierra del sol”, en tanto tiene muy pocos días nublados. Se estima que hay 300 días con sol al año.

Alivio para el bolsillo y menos consumo

Hasta el momento, la inversión ejecutada en la provincia alcanza los $500 millones, lo que se traduce en más de 700 paneles solares activos. Más allá del beneficio ecológico, el programa se destaca por sus resultados inmediatos en las cuentas de los establecimientos y la eficiencia energética.

Paneles solares
Paneles solares en 21 escuelas de Mendoza: lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Paneles solares en 21 escuelas de Mendoza: lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Desde el inicio de las instalaciones, las escuelas alcanzadas lograron un ahorro aproximado de $140 millones en el pago de facturas eléctricas, lo que representa una reducción cercana al 40% del consumo energético facturado.

Aprendizaje sobre sustentabilidad

La propuesta tiene una marcada dimensión pedagógica, pensada para que los estudiantes adquieran herramientas clave para el mercado laboral que viene. Bajo esta premisa, ya fueron capacitados 200 estudiantes y 20 docentes, quienes participan en instancias formativas sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de estos sistemas de generación solar.

De este modo, los establecimientos de la provincia no solo reducen sus costos operativos, sino que se transforman en espacios de formación práctica. Allí, los alumnos pueden trabajar directamente con tecnologías asociadas a la innovación y al desarrollo productivo sostenible.

“Las escuelas técnicas tienen que estar vinculadas a los desafíos del presente y del futuro. Este programa permite incorporar tecnología, sustentabilidad y aprendizaje aplicado dentro de las instituciones educativas”, destacó al respecto el ministro del área, Tadeo García Zalazar.

La proyección para este año: 20 escuelas más

Como parte del plan de sustentabilidad escolar, las autoridades confirmaron que durante el transcurso de este año se incorporarán otras 20 instituciones educativas.

Con esta ampliación, se busca consolidar escuelas más modernas, eficientes y vinculadas a los desafíos energéticos y ambientales actuales, avanzando de forma progresiva hasta alcanzar la meta de las 100 escuelas incluidas en esta primera etapa provincial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Horacio Marín participó de la inauguración junto a Alfredo Cornejo y funcionarios nacionales en Mendoza.

Horacio Marín inauguró El Quemado, el mayor parque solar del país, y aseguró que YPF evalúa más RIGI para Vaca Muerta

Por Melisa Sbrocco
Trampa en las bolsitas de nicotina, una tendencia en el consumo de sustancias adictivas que está ganando terreno rápidamente entre los adolescentes y jóvenes. Foto: OMS

"Olvida las reglas": la trampa en las bolsitas de nicotina que se venden como golosinas y alerta a los médicos

Por Verónica De Vita
Mensaje de Monseñor Colombo: La Navidad es la fiesta que nos llena de alegría

El Arzobispado de Mendoza desmintió "fake news" sobre sanciones desde el Vaticano

Por Redacción Sociedad
Denunciaron al dueño de un complejo por espiar a sus inquilinas.

Denunciaron al dueño de un complejo por espiar a sus inquilinas: admitió su error y los echó a todos

Por Redacción Sociedad