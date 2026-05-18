Cambio climático: las zonas de Mendoza donde más y menos gases se emiten y la meta de la "carbono-neutralidad"

Los peligros del cambio climático forman parte del día a día. Desde veranos más largos y calurosos que aumentan el uso de la energía (por ejemplo, con los aires acondicionados ) hasta malestar físico derivado de las temperaturas, sus consecuencias se manifiestan en la cotidianidad.

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En este contexto, Mendoza actualizó e l Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Mediante la incorporación de datos abiertos que fortalecen el acceso a la información climática, la iniciativa se encuadra dentro de la meta a largo plazo orientada hacia la carbono-neutralidad .

Entre otros datos, se detalla cómo es la emisión de GEI en toda la provincia , destacando cuáles son las zonas y departamentos donde más y menos emisión de estos productos hay.

La carbono-neutralidad consiste en alcanzar un resultado de cero emisiones de gases de efecto invernadero . Ello no implica eliminarlas por completo, sino compensar las que ya se producen al absorberlas por otras vías.

De acuerdo al registro provincial de emisiones GEI de la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, por año se emiten en Mendoza 5.589.620 toneladas de dióxido de carbono equivalente. "tCO2e/año" es la unidad estándar para medir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero , estandarizando el impacto del metano, óxido nitroso y otros gases en relación con el CO2 .

Los departamentos con marcada producción de hidrocarburos lideran el ranking de emisión GEI en Mendoza, con Luján de Cuyo (187 tCO2e/año) y Malargüe (124 tCO2e/año) a la cabeza. Le siguen Tunuyán (76 tCO2e/año), Maipú (66 tCO2e/año) y Godoy Cruz (57 tCO2e/año)-

En tanto, los departamentos con menos emisiones GEI son Lavalle (3 tCO2e/año), Ciudad de Mendoza (10 tCO2e/año) y Santa Rosa (12 tCO2e/año)

Emisiones Gases Efecto Invernadero Emisión de Gases de Efecto Invernader en Mendoza, medido en toneladas de Dióxido de Carbono equivalente por año. Gobierno de Mendoza

Gases de efecto invernadero y cambio climático

Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que los gases de efecto invernadero son gases que atrapan el calor y contribuyen al calentamiento global al acumularse en la atmósfera. Estos son los principales responsables del cambio climático. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial siguen aumentando cada año.

“Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores” detallan en la página oficial de las Naciones Unidas.

Argentina entre los países más afectados por efecto invernadero El aumento en la emisión de los gases de efecto invernadero contribuyen al cambio climático.

Mendoza avanza hacia la carbono-neutralidad

Los datos dentro de la plataforma pública provincial (presentada en enero) se actualizaron. La misma permite visualizar las emisiones de gases de efecto invernadero declaradas por las empresas.

El tablero de visualización de datos público es parte de "Mendoza Inteligencia Territorial" e incluye 37 empresas que aportaron información detallada sobre sus emisiones.

Según los datos dentro de la plataforma, el sector de energía es considerado el área que más gases de efecto invernadero produce,

“Incorporar el aporte del sector productivo a través del registro provincial nos permite tener una mirada más precisa y construir políticas públicas de mitigación y adaptación más efectivas, basadas en evidencia” afirma la coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente. Carla Ortega.

En la provincia rige la Ley Nº9585 que establece las pautas para la gestión integral del cambio climático.

Huella de carbono Mendoza avanza con la meta de lograr la carbono neutralidad. freepik

Efectos del cambio climático

Según las Naciones Unidas, las principales consecuencias del cambio climático son: