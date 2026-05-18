Denunciaron al dueño de un complejo por espiar a sus inquilinas: admitió su error y los echó a todos

El caso ya está siendo investigado por la Justicia, con dos denuncias radicadas. Los baños tenías falsas tomas de luz, rendijas y fondos falsos.

Denunciaron al dueño de un complejo por espiar a sus inquilinas.

La Justicia de Chaco investiga a un hombre acusado de espiar a mujeres y niños dentro de un complejo habitacional del barrio La Toma. El propietario fue denunciado por varias inquilinas luego de que se descubrieran presuntas maniobras para obtener imágenes desde el baño compartido del lugar.

El caso tomó mayor gravedad cuando las mujeres detectaron falsas tomas de luz, fondos huecos y pequeñas rendijas conectadas hacia el patio interno. Según denunciaron, esas aberturas permitían observar el interior del baño sin ser advertido por quienes utilizaban el espacio común.

No obstante, lo que sucedió luego causó aún mayor indignación: decidió echar a todos los inquilinos del complejo tras admitir su responsabilidad. De esta manera, la Justicia deberá emitir un fallo.

Ya hay dos denuncias radicadas El hecho sucedió en el barrio La Toma, en Chaco, donde el acusado tiene un complejo con cinco habitaciones y un baño compartido. Durante meses todo transcurrió sin problemas, hasta que una de las inquilinas lo observó sacándole fotos mientras limpiaba la ropa.

Desde el medio La Voz del Interior detallaron que la mujer le reprochó el accionar y tras una fuerte discusión el propietario le admitió que le sacaba fotos.

Aun así, el caso se volvió aún más oscuro cuando se descubrió que en el baño había falsas tomas de luz, rendijas y fondos falsos, todos con salida al patio, lo que le permitía al sujeto obtener imágenes. Pese a que el dueño sostuvo que eliminó todas las fotografías, dos mujeres decidieron radicar la denuncia y frente a ese escenario el acusado tomó una drástica decisión: echó a todos los inquilinos del complejo.