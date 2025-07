Así es El Quemado, el parque solar más grande de Argentina que se construye en Mendoza

A través de ellas no solo obtienen la información precisa de salida y puesta del sol sino también de lluvia, granizo, viento o nieve. Frente a las condiciones climáticas, los paneles varían su posición y cuando hay viento –con especial cuidado ante los zondas- se colocan paralelo al suelo. En cambio, cuando cae piedra o nieve van horizontales ya que si bien resisten el impacto del granizo, lo mejor es evitarlo y más cuando los fenómenos son extremos. En teoría, la visda útil de los paneles es de 20 o 25 años pero al ser una tecnología nueva todavía no se sabe a ciencia cierta.

“Ya vamos a producir más energía de la que consumimos por lo que Mendoza está recuperando ese liderazgo”, destacó Cornejo al tiempo que valoró el plus de que fuera una energía limpia. La actual línea de alta tensión no podría recibir más energía si no se amplía o se construye otra. Por este motivo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que el dinero por el resarcimiento va a ampliar la capacidad instalada y que en el mediano plazo se harán obras con el dinero por el resarcimiento para poder mejorar la distribución de energía.

Avance de obra

“En YPF Luz, nuestra compañía de generación de energía, estamos enfocados en el crecimiento fuerte de esta década y la siguiente”, destacó Marín. Agregó que están abocados tanto a proyectos solares como eólicos. Desde la compañía aportaron los siguientes datos al 25 de julio de 2025: