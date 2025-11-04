Buscan reformar la escuela secundaria en Mendoza: cuáles son los 4 cambios fundamentales

Referentes de la Educación de Mendoza se reunieron para analizar cambios en la escuela secundaria de la provincia . La intención es, entre otras cosas, mejorar las herramientas de las que se dotan los estudiantes para hacerlos más competitivos para el mercado laboral.

Fue en el marco de una reunión plenaria del Consejo General de Educación en la que se abordaron propuestas de políticas educativas y del que participó el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE , Tadeo García Zalazar.

Allí se debatieron, sobre todo, propuestas para avanzar en profundos cambios que apuntan a aggiornar el nivel a los tiempos que corren. La intención es que el proyecto llegue a las escuelas, los alumnos y los padres para que la comunidad pueda dar su punto de vista y hacer sus aportes. Luego, con esos resultados, se presentará el proyecto en la Legislatura de Mendoza.

La iniciativa está dirigida a la franja etaria poblacional a la que más les cuesta insertarse laboralmente: los jóvenes menores de 29 años . En Mendoza, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) , la proporción de mujeres menores de 29 desocupadas triplica a las de mayor edad y supera el 16%. Entre los varones, los menores de 29 duplican el indicador de los de mayor edad y alcanzan al 6,8%. Incluso, en un contexto socioeconómico adverso para muchas familias, los más jóvenes se ven obligados a insertarse tempranamente en el mercado laboral, tarea verdaderamente difícil para los más jóvenes, sobre todo por su falta de experiencia previa. Por ello, suelen acceder a empleos de peor calidad.

García Zalazar recordó que el Consejo es un órgano que está previsto en la Ley de Educación Provincial . “Ese órgano lo que trata son grandes reformas del sistema educativo. El temario concreto eran reformas de la educación media, la educación secundaria. Hubo varias reuniones en distintos ejes de trabajo y lo que se ha hecho es votar un documento con todos los participantes , representantes de partidos políticos, representantes sindicales, de universidades de Mendoza tanto públicas como privadas y también representantes de distintas cámaras empresariales y de la producción de Mendoza ”, detalló el funcionario.

El Ministerio avanza así en el diseño de una reforma que busca modernizar la enseñanza, adecuarla a las nuevas demandas sociales y laborales, y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

Con la intención de fortalecer los recursos para ingresar al mercado laboral, se busca que en las escuelas orientadas -o bachilleratos- exista la posibilidad de hacer pasantías y así certificarles un oficio.

Según explicó el ministro García Zalazar, el documento base elaborado reúne una serie de recomendaciones para transformar la escuela secundaria y será sometido a debate durante una jornada provincial en diciembre, en la que participarán docentes, familias y estudiantes.

“La idea es que las propuestas se discutan en cada escuela, para que todos los actores del sistema opinen. A partir de esos aportes se definirán los lineamientos finales”, señaló García Zalazar.

Qué cambios se proponen en la secundaria de Mendoza

La iniciativa se apoya en cuatro ejes principales:

Flexibilización curricular y trayectorias “a medida”: El objetivo es ofrecer una estructura más dinámica, con materias optativas y trayectorias personalizadas, que permitan a los jóvenes orientar su formación según sus intereses durante los últimos años de la secundaria. “Buscamos hacer una oferta educativa mucho más flexible, que los jóvenes puedan estudiar en los últimos años de sus carreras secundarias la orientación que deseen, con materias optativas, con materias electivas que puedan elegir su trayectoria educativa”, resaltó el funcionario. Formación y capacitación docente. El plan incluye incentivos para promover la actualización permanente del cuerpo docente, con programas de formación continua y reconocimiento a quienes se capaciten. En ese sentido, evaluar cuál es la inversión que se requiere. Cambios en la evaluación y contenidos. Se propone una reforma curricular más profunda, centrada en la evaluación por capacidades y pensamiento crítico, más allá de la acumulación de conocimientos por materia. La idea es promover la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y la preparación para la vida cotidiana y el empleo. “Es decir, no solo aprender por separado matemática, lengua y ciencia, sino combinar ese pensamiento y poder resolver problemas, poder enfrentarse a una entrevista laboral, a temas que tengan que ver con la realidad cotidiana que le preocupa a los estudiantes una vez que son egresados al sistema secundario”, refirió el ministro. Trayectorias y vinculación con el mundo laboral. Se busca garantizar que más estudiantes finalicen la escuela en tiempo y forma, y fortalecer los mecanismos de articulación con el nivel superior y el sector productivo, mediante pasantías y prácticas profesionalizantes en empresas e instituciones de la provincia.

Más prácticas laborales en la escuela

Con la intención de fortalecer los recursos para ingresar al mercado laboral, se busca que en las escuelas orientadas -o bachilleratos- exista la posibilidad de hacer pasantías y así certificarles un oficio. Esto sería para los últimos años, y podrían hacerla en una escuela técnica o en un Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT).

“Entonces estamos juntando la vinculación de las escuelas orientadas o tradicionalmente llamados bachilleres, con el objetivo de tener un oficio certificado y que los jóvenes vean que su paso por la escuela secundaria también les dio herramientas para aquel que quiera directamente dedicarse al trabajo luego de la escuela secundaria, que tenga herramientas certificadas para conseguir un trabajo o tener una mejor empleabilidad”.

Esto está a tono con una estrategia similar que comenzó a implementar la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el nivel superior. Allí, los estudiantes podrán certificar experiencias académicas y de campo, incluso fuera de la universidad -demostrables-. Así la universidad les dará una acreditación del recorrido y las habilidades ganadas más alla de si lograron la titulación.

Esto está a tono con una estrategia similar que comenzó a implementar la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el nivel superior. Allí, los estudiantes podrán certificar experiencias académicas y de campo, incluso fuera de la universidad -demostrables-. Así la universidad les dará una acreditación del recorrido y las habilidades ganadas más alla de si lograron la titulación.

Cambios en las escuelas técnicas

El funcionario también se refirió a la intención de extender los aires de cambio también a las escuelas técnicas. “Tiene que ver con flexibilizar un poco la currícula”, resumió. “Es lo que se denomina pasarela educativa, es decir, que los chicos de escuelas técnicas después puedan cursar una tecnicatura superior y entrar directamente en el segundo año de esa tecnicatura”, explicó. Dijo que ya se está haciendo de manera piloto en tres disciplinas o en tres orientaciones: en energías limpias, en programación y en construcciones en seco. “En esas tres, los chicos de escuelas secundarias técnicas cuando pasan a una tecnicatura superior entran directamente en el segundo año, y quizás el año que viene ya estemos con más orientaciones. Otro cambio que vamos a proponer a nivel nacional es que las escuelas técnicas puedan tener 5 años y no 6 como hoy marca la ley nacional”, anunció.

Cuándo se implementarán los cambios en el secundario

García Zalazar precisó que las conclusiones de las jornadas de diciembre servirán como base para definir los próximos pasos de la reforma. “La idea es que en 2026 ya podamos ver algunos cambios concretos en las escuelas”, adelantó.

Además, explicó que cada provincia está elaborando sus propios proyectos, que luego serán presentados en el Consejo Federal de Educación, donde se debatirán las posibles reformas estructurales de la Ley Nacional de Educación.

“Lo que proponemos en Mendoza será también un insumo para la discusión nacional. Por eso queremos cumplir con los plazos y llegar a diciembre con una propuesta sólida y consensuada”, subrayó el ministro.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca sentar las bases de una secundaria más flexible, inclusiva y conectada con la realidad, capaz de preparar a los jóvenes para los desafíos del futuro educativo y laboral.

Opiniones sobre los cambios propuestos en la secundaria

Rodolfo Giros, vicepresidente de Conocimiento de la Federación Económica de Mendoza fue parte de la reunión y se manifestó con buenas expectativas. “Estoy en el sector de la tecnología, entonces aporté un poco sobre estos temas, qué papel va a jugar la inteligencia artificial, el tema de la flexibilidad, yo creo que esa palabra flexibilidad la dije yo como 40 veces, cambiar un poco el sistema y volverlo más moderno, más oportuno, para estar más cerca de los chicos hoy”, señaló.

Sobre el aparte de sector empresario a la mesa, mencionó aquello que tiene que ver con la fuerza laboral, “que los chicos aprendan cosas que después van a poder usar en sus trabajos”.

Por su parte, Julio Aguirre, Secretario Académico de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) consideró que lo tratado es un cambio y un aporte muy bueno al modelo, no solamente necesario e importante, sino que va en la línea con lo que los expertos de la universidad consideran que son los cambios que necesita el nivel.

Dijo que considerarán implementar estos mismo cambios en los 6 colegios secundarios de la UNCuyo. “Algunas cuestiones, nosotros las teníamos más o menos trabajadas, el tema, por ejemplo, de las currículas orientadas a capacidades, pero, por supuesto, hay que profundizar todo mucho más y nos viene muy bien esta posibilidad de trabajar en conjunto con la DGE y que la DGE avance tan fuerte en esta dirección. También nos ayuda a nosotros a impulsar la innovación”, destacó.