Mendoza: entre las mejores ciudades del país para vivir y con sólidos indicadores de gestión urbana

La Ciudad de Mendoza reafirma su reconocimiento como una de las mejores ciudades para vivir en la Argentina , según un nuevo relevamiento académico. El estudio, elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó múltiples variables vinculadas a bienestar, servicios, infraestructura, oportunidades y calidad urbana.

En ese marco, Mendoza volvió a ubicarse entre los principales centros urbanos del país por su solidez institucional, su entorno amigable y su capacidad de ofrecer condiciones de vida satisfactorias y sostenibles .

Tras conocer el contenido del citado documento, el intendente Ulpiano Suarez destacó: “Estamos orgullosos de la Ciudad que hacemos juntos todos los días . Mendoza es una ciudad linda, pujante y limpia , que se adapta a los desafíos y que suma calidad de vida con una gestión basada en datos, servicios e infraestructura pública de estándares elevados”.

Esta valoración externa se suma a los resultados del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025 , informe técnico elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA . El documento -que estudia a los diez conglomerados urbanos más importantes de la Argentina – posiciona a Mendoza como la segunda ciudad del país en desempeño global , con un puntaje de 3,34, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, el IGEC analiza cinco dimensiones clave: política e instituciones, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura . Allí, Mendoza exhibe un rendimiento equilibrado y sostenido en todas las áreas analizadas.

Una ciudad que avanza con planificación, sustentabilidad e innovación

Según el informe, Mendoza se destaca especialmente en:

, donde alcanza 3,29 puntos. El estudio subraya la planificación urbana, la transparencia y las alianzas estratégicas del municipio como elementos centrales de su desempeño. Medio ambiente , con 3,65 puntos, una de las mejores valuaciones del país. Se remarcan políticas de movilidad sostenible, gestión de residuos, ampliación y mantenimiento de espacios verdes y cultura ecológica ciudadana.

El informe también remarca que Mendoza se mantiene estable o en leve crecimiento interanual en la mayoría de los indicadores evaluados, consolidando una trayectoria de planificación sostenida y políticas públicas consistentes orientadas a la calidad de vida urbana.

Reconocimiento nacional a un modelo de ciudad

Tanto el IGEC como el análisis de la Universidad de Buenos Airesa coinciden en destacar que Mendoza logró construir un modelo urbano basado en:

Gestión moderna, eficiente y cercana al vecino.

moderna, eficiente y cercana al vecino. Fuerte identidad local y participación ciudadana.

local y participación ciudadana. Transformaciones urbanas orientadas a la movilidad sustentable .

orientadas a la movilidad . Espacios públicos de calidad e infraestructura cultural y educativa.

de calidad e infraestructura cultural y educativa. Un ambiente urbano seguro, accesible y con altos estándares de habitabilidad.

Estos factores ubican a Mendoza entre las ciudades con mayor proyección y mejores condiciones para vivir, estudiar, trabajar y emprender en la Argentina actual.