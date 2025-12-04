Primer año del Estacionamiento Medido Digital, Ciudad celebra los exitosos resultados de su implementación

El sistema, iniciado en diciembre del 2024 en la zona del centro, ha conseguido una amplia adhesión y aceptación por parte de sus más de 80 mil usuarios registrados. Además, se extendió su zona de implementación al Parque Cívico.

La Ciudad de Mendoza cumplió el primer año desde la puesta en marcha del Estacionamiento Medido Digital, un sistema que comenzó como prueba piloto el 2 de diciembre de 2024 y que hoy se destaca como una herramienta eficiente, segura y ampliamente adoptada por los usuarios. Con más de 81.000 personas registradas en la aplicación, a las que se suma otro 15% que utiliza la modalidad de pago puntual, la capital es pionera en la implementación de este servicio asociado a la modernización y la movilidad inteligente.

Tras el excelente funcionamiento de la prueba piloto, en abril de 2025 el sistema de avanzó con su implementación definitiva en la zona centro(calles Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano -entre Juan B. Justo y Pedro Molina-, Sarmiento -entre Belgrano y 25 de Mayo- y Tiburcio Benegas -entre R. Ortega y Arístides-). Al inicio del mes de septiembre, se amplió este sistema hacia el Parque Cívico, donde reemplazó definitivamente al tradicional de tarjetas en papel. Este crecimiento progresivo permitió aumentar la cobertura a 909 plazas de estacionamiento, con una aceptación que continúa en ascenso.

Un sistema moderno que optimiza tiempos, espacio y seguridad Durante este primer año, existió una adecuada adaptación de los conductores y un funcionamiento fluido en las zonas habilitadas. Además, cerca de 20 agentes municipales cumplen tareas de control, asistencia y acompañamiento, lo que contribuye al correcto uso del sistema y a una atención personalizada a los usuarios.

Un diferencial destacado es la comunicación en tiempo real entre los controladores y los conductores a través de la plataforma digital. Esto ha permitido que se han podido puedan notificar luces encendidas, autos con ventanillas abiertas u objetos olvidads, fortaleciendo la seguridad y el cuidado de los vehículos.

Datos que respaldan el éxito de la gestión digital 81.598 usuarios registrados a la fecha.

A los usuarios registros se suma un 15% de conductores que utiliza el “estacionamiento puntual” mediante QR o puntos de venta.

52,4% de los vehículos permaneció una hora por sesión de estacionamiento.

80,04% de los pagos se realizaron mediante medios electrónicos. La tarifa se mantiene en $300 cada 30 minutos, un valor que continúa siendo más económico que el sistema tradicional en papel.