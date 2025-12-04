4 de diciembre de 2025 - 13:27

La Ciudad de Mendoza lanza el concurso de artistas para la Fiesta de la Vendimia 2026

Muy pronto abrirá la convocatoria para seleccionar a los artistas de la Vendimia 2026 de la Ciudad. Habrá audiciones, cupos específicos por disciplina y una remuneración fijada para quienes integren el elenco. La inscripción es online, del 15 al 17 de diciembre.

1-1
Por Redacción

decreto y reglamentoformulario de inscripción (abre el 15 de diciembre)Ciudad de Mendoza anuncia la apertura del concurso público de selección de artistas que formarán parte de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026, celebración que tendrá lugar el viernes 6 de febrero de 2026. La convocatoria apunta a conformar un equipo artístico de hasta 64 intérpretes mayores de 18 años, entre actores, actrices y bailarines. La inscripción será exclusivamente virtual y estará disponible del 15 al 17 de diciembre próximos. Los postulantes deberán seleccionar una de las siguientes categorías:

Leé además

guaymallen invita a la comunidad a participar de una colecta de sangre para salvar vidas

Guaymallén invita a la comunidad a participar de una colecta de sangre para salvar vidas

Por Redacción
la ciudad acompano la presentacion del libro correr para no temblar en la previa de la maraton nocturna

La Ciudad acompañó la presentación del libro "Correr para no temblar" en la previa de la Maratón Nocturna

Por Redacción
  • Actores y actrices: se elegirán hasta 10 personas.
  • Bailarines y bailarinas: hasta 50 personas, divididos en:
    • Folclóricos: 10 artistas (con conocimientos en Tango Escenario y técnica de Tango Social).
    • Contemporáneos: 40 artistas.
  • Artistas contemplados por la Ley Provincial 5.041 art. 13: hasta 4 personas con discapacidad, integrables dentro de cualquiera de las categorías anteriores.

Para validar la inscripción, los aspirantes deberán completar este formulario en línea y presentar DNI, documentación respaldatoria, constancias de participación en fiestas vendimiales -si las hubiera- y los datos correspondientes a su modo de facturación. Aclaración: el formulario abrirá el lunes 15 de diciembre. Audiciones y proceso de selección para la Vendimia de Capital 2026 Las audiciones presenciales se realizarán el lunes 22 de diciembre, de 19 a 20, en la Nave Cultural. La acreditación será obligatoria y no se permitirá el ingreso fuera del horario establecido. Un jurado por categoría evaluará a todos los postulantes que cumplan con los requisitos formales. Entre los criterios de selección se establece un puntaje mínimo de aprobación de 7. La publicación de resultados se hará al finalizar las audiciones. Las decisiones del jurado de cada categoría serán definitivas e inapelables. Ensayos obligatorios y presentación final Los artistas seleccionados para darle vida a la Fiesta departamental de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 iniciarán los ensayos el 13 de enero, extendiéndose hasta el 3 de febrero. Los encuentros no superarán las dos horas diarias, y la asistencia será obligatoria, permitiéndose una única inasistencia justificada. El ensayo general está estipulado para el 5 de febrero, previo a la presentación del viernes 6 de febrero cuando se realice en el Parque Cívico la edición 2026 de la Vendimia departamental. En caso de bajas, la organización podrá convocar a suplentes siguiendo el orden de mérito. Remuneración y condiciones contractuales Cada artista de la Vendimia capitalina percibirá una remuneración total de $500.000, que será abonada tras la presentación de la factura correspondiente. El reglamento también contempla causales de rescisión contractual, entre ellas:

  • Inasistencias injustificadas.
  • Conductas inapropiadas.
  • Incumplimiento de obligaciones vinculadas al proceso de ensayo o presentación.

Modificaciones y situaciones no previstas La Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se reserva el derecho de introducir modificaciones al reglamento y de resolver situaciones no previstas, garantizando la organización y el normal desarrollo del concurso y la fiesta vendimial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu entrego mas de 350 creditos a emprendedores durante el 2025

Maipú entregó más de 350 créditos a emprendedores durante el 2025

Por Redacción
la ciudad vivio una noche inolvidable con 2000 personas en la cuarta edicion de la maraton nocturna

La Ciudad vivió una noche inolvidable con 2000 personas en la cuarta edición de la Maratón Nocturna

Por Redacción
asi es el modelo de gestion de residuos y reciclaje inclusivo de guaymallen: empresarios recorrieron el circuito

Así es el modelo de gestión de residuos y reciclaje inclusivo de Guaymallén: empresarios recorrieron el circuito

Por Redacción
brindarte realiza una edicion especial con la presentacion de el espejo de los otros

BrindArte realiza una edición especial con la presentación de "El espejo de los otros"

Por Redacción