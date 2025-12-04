4 de diciembre de 2025 - 13:05

Guaymallén invita a la comunidad a participar de una colecta de sangre para salvar vidas

Es de vital importancia que la población se acerque a donar, ya que actualmente se atraviesa una emergencia sanitaria debido a la fuerte disminución de donaciones registradas.

La Municipalidad de Guaymallén realizará una colecta de sangre el próximo 9 de diciembre, de 9 a 12.30, en el edificio del Concejo Deliberante. La iniciativa busca reforzar las reservas del sistema de salud en un contexto crítico.

Desde el área organizadora advirtieron que es de vital importancia que la población se acerque a donar, ya que actualmente se atraviesa una emergencia sanitaria debido a la fuerte disminución de donaciones registradas, asociada al inicio de la temporada estival y la cercanía de las vacaciones.

Durante la jornada, quienes lo deseen también podrán inscribirse como potenciales donantes de médula ósea, un gesto solidario que amplía las oportunidades de tratamiento para personas que esperan un trasplante.

Requisitos para donar sangre:

  • Presentar DNI.

  • Tener entre 16 y 65 años.

  • Pesar más de 50 kg.

  • Estar en buen estado de salud.

  • No asistir en ayunas: se recomienda desayunar infusiones o bebidas azucaradas.

  • No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

  • No haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en el último año.

Los datos necesarios para la inscripción son: nombres y apellidos, documento, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, domicilio particular, teléfono y correo electrónico. Además, los participantes tendrán la oportunidad de manifestar su voluntad de unirse al Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea el mismo día del evento.

No te olvides de avisar si querés ser incluido en el registro para donar médula ósea.

