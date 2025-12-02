2 de diciembre de 2025 - 19:15

Maipú entregó más de 350 créditos a emprendedores durante el 2025

La Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Desarrollo Económico, otorgó cerca de un crédito por día a lo largo del año, destinados a emprendedores y otros rubros, por un monto superior a los 270 millones de pesos.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 11.42.20 (1)
WhatsApp Image 2025-12-02 at 11.42.20
Por Redacción

A lo largo del año, la Municipalidad de Maipú acompañó a los vecinos y vecinas del departamento, brindando créditos con tasas preferenciales, destinados mayormente a emprendedores y oficios. En total, el municipio otorgó más de 350 créditos durante el 2025 a diferentes proyectos planteados por los maipucinos.

Durante el 2025, el municipio realizó distintas entregas de créditos de diferentes líneas, destinados a vecinos y vecinas del departamento por intermedio de su programa “Fondo de Desarrollo Emprendedor”. El objetivo es acompañar los proyectos e ideas de la comunidad frente a la dificultad de los vecinos y vecinas de acceder a líneas de financiamiento bancarias o tradicionales.

De los más de 350 créditos otorgados, casi 200 de ellos fueron entregados por la categoría “Oficios y emprendedores”, mientras que también se financiaron proyectos de las líneas “Seguridad”, “Comercio”, “Movilidad sustentable”, “Energía renovable” y “Docente”. Las tasas de interés tienen una alícuota que varía entre el 30% y el 0%.

El intendente Matías Stevanato destacó: “Trabajamos día a día para acompañar a nuestros vecinos y vecinas, brindando herramientas concretas que les permitan desarrollarse, mejorar su calidad de vida y crecer tanto personal como profesionalmente”.

Las líneas de crédito otorgan facilidades a quienes se inscriben al financiamiento, con tasas accesibles que permiten su acceso. Para más asesoramiento, las personas pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Económico, ubicada en Pescara 79, en horarios de atención, o comunicarse por WhatsApp al 2617693470.

