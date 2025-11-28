BrindArte realiza una edición especial con la presentación de "El espejo de los otros"

La Municipalidad de Guaymallén invita a disfrutar de una nueva edición de BrindArte , el ciclo que celebra el encuentro entre el arte y el vino. En esta oportunidad, el programa presenta la propuesta “Brindá con Teatro”, donde se combinará una experiencia escénica con una degustación de vinos locales.

La velada contará con la presentación de la obra “El espejo de los otros”, interpretada por el elenco Los 3 Espejos . La cita es el sábado 29 de noviembre, a las 20:30h, en el Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz).

La entrada es gratuita, pero se requiere inscripción previa debido a los cupos limitados. Los interesados pueden reservar su lugar completando el formulario a través del siguiente enlace: https://forms.gle/xzwDgQREAjDc7H858

BrindArte es una iniciativa que pone en valor dos grandes tesoros de Guaymallén: el arte y el vino espumante. A través de distintas ediciones temáticas, el ciclo invita a maridar diversas expresiones artísticas —cine, literatura, pintura, música y teatro—con el disfrute de los mejores varietales locales.

En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de una degustación guiada de vinos guaymallinos, acompañada de un maridaje especialmente pensado para la ocasión, junto al desarrollo de la función teatral.

“El espejo de los otros”

La puesta en escena transita historias románticas, pasionales, dramáticas e inesperadas, protagonizadas por personajes singulares que se cruzan en un misterioso restaurante donde cada cena es decisiva.

Apadrinada por Pepe Cibrián, protagonista de la versión cinematográfica, la obra cuenta con las actuaciones de Diana Wol, Celia Astargo, Dori Andreoni, Antonio Ginart, Paca Llompart, Marcela Gaua, Flavia Martelossi, Evangelina Argüello, Adrián Luna y José García.

Basada en la película homónima, se trata de la primera y única obra teatral del reconocido cineasta argentino Marcos Carnevale, que llega a los escenarios de Mendoza de la mano del elenco Los 3 Espejos.