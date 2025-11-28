Maratón Nocturna 2025: conocé las vías alternativas previstas para circular

Este sábado 29, a partir de las 21.30, la Maratón Nocturna , con cupos agotados , llevará a cabo una nueva edición con la presencia de más de 2000 atletas que transitarán los dos circuitos disponibles: 10K y 2K.

Para garantizar la seguridad de los participantes así como también permitir el tránsito vehicular , se montará un operativo especial con cortes de calles estratégicos , algunos fijos y otros transitorios e intermitentes. Además, se pondrán a disposición vías alternativas que podrán tomar los conductores.

Las arterias que tendrán cortes totales, a partir de las 21, serán aquellas por donde circule la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia e inmediaciones del lago del parque San Martín. En tanto que en el cruce con sus calles transversales , los cortes serán intermitentes.

Para garantizar la fluidez vehicular, se dispusieron rutas alternativas según el sentido de circulación:

A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora , de 21.30 a 22.30.

Entrega de kits

La entrega de los kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural) según el siguiente cronograma:

Viernes 28 : de 10 a 17

Sábado 29: de 10 a 13

La cuarta edición de esta competencia, que tiene los cupos de inscripción completos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido recreativo de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.

Circuito de la Maratón Nocturna 2025 en Google Maps