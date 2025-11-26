La Ciudad renueva más de 9500 m² de veredas en establecimientos educativos
Se trata de trabajos de renovación de infraestructura de 23 instituciones para un mejor y más seguro desplazamiento peatonal. Las obras se ejecutan en conjunto con la Dirección General de Escuelas de la provincia.
Con el objetivo de reacondicionar las veredas de los establecimientos educativos de la Ciudad, y en el marco del Plan Mejores Veredas, el municipio ha encarado durante este año una serie de obras para un mejor tránsito peatonal de las personas que asisten a los diferentes colegios y de los ocasionales transeúntes. Las mismas se llevan adelante con el aporte del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas.
En total, actualmente se ejecutan 9537 m² de renovación de veredas, en piso granítico gris, en un trabajo sostenido y que registra un elevado avance de las tareas. Estas se ejecutan en 23 instituciones educativas distribuidas en distintas seccionales, abarcando principalmente la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de zonas específicas intervenidas por el municipio.
“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando sus veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad. Son más de 9.500 metros cuadrados intervenidos en establecimientos de distintas seccionales, con el objetivo de que docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.
El jefe comunal ya estuvo presente en instituciones beneficiadas por estas obras. En estos recorridos junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia, Tadeo García Zalazar, se visitaron el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara, entre otras.
Además de las veredas, en algunos de estos edificios se acondicionan las fachadas que lo requieran, mejorando revoques, pintando muros y carpinterías. También se reparan, cunetas, cordones y banquinas, si se encuentran deteriorados.
Entre los establecimientos cuyas obras se encuentran en un alto avance de trabajos figuran el Jardín Gasparín, con la totalidad de las tareas concluidas y, próximos a finalizar, la Escuela Las Heras, la Manuel Civit, Domingo Bombal, entre otros edificios educativos. También, se llevan a cabo reparaciones en otras dependencias municipales.
El detalle de las mejoras en edificios de la DGE y municipales:
ZONA 1:
– Jardín Gasparín – CDIF N°1
Dirección: Chile 851
Intervención: 76 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: finalizados
Fecha inicio: 04/08/2025
Avance: 100%
Estado: terminada
– Escuela General Las Heras + Mariano Moreno
Dirección: Alberdi y Montecaseros
Intervención: 367 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
– San Pedro Nolasco
Dirección: José Federico Moreno 1751
Intervención: 296,46 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Escuela Manuel V. Civit
Dirección: José Federico Moreno 1470
Intervención: 84,98 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
– Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González
Dirección: Buenos Aires 553
Intervención: 322 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada
Fecha inicio: 14/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
– Escuela 1272 – Domingo Bombal
Dirección: Lavalle y Montecaseros
Intervención: 270,70 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada
Fecha inicio: 16/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Colegio San Gabriel
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 175 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico
Fecha inicio: 01/10/2025
Avance: 60%
Estado: en ejecución
– Colegio San José de Calasanz
Dirección: San Juan y Barranquero
Intervención: 142 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada
Fecha inicio: 09/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
– Reparación esquinas
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 45 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales
Fecha inicio: 23/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
– Gimnasio N°3
Dirección: Ayacucho 349
Intervención: 67,5 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: terminaciones
Fecha inicio: 29/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
– Colegio Pablo Besson
Dirección: Avenida España 1895
Intervención: 215 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición
Fecha inicio: 19/11/2025
Avance: 5%
Estado: en ejecución
– Instituto Amicana
Dirección: Chile 987
Intervención: 60 m² (piso granítico)
TOTAL ZONA 1:2122 m² intervenidos
ZONA 2:
– Víctor Mercante
Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270
Intervención: 600 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile
Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos
Intervención: 1300 m²
Fecha inicio: 25/08/2025
Avance: 98%
Estado: en ejecución
– Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067
Dirección: De las Magnolias 2680
Intervención: 535 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 70%
Estado: en ejecución
– Playón Polideportivo Barrio Sanidad
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107
Intervención: 480 m²
Fecha inicio: 20/10/2025
Avance: 45%
Estado: en ejecución
– CIC N°4
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090
Intervención: 48 m²
Fecha inicio: 10/11/2025
Avance: 50%
Estado: en ejecución
– Sagrado Corazón
Dirección: Lavalle 1238
Intervención: 825 m²
TOTAL ZONA 2:3788 m² intervenidos
ZONAS VARIAS 1
– Escuela Carlos Vergara
Dirección: Martínez de Rozas 3230
Intervención: 841,73 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 85%
Estado: en ejecución
– Colegio Nadino
Dirección: Joaquín V. González 473
Intervención: 560,89 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
– Escuela Diego Paroissien
Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza
Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención
Fecha inicio: 19/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Santo Tomás de Aquino
Dirección: Chacabuco 257
Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno
Fecha inicio: 27/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
– José Vicente Zapata
Dirección: Cnel. Rodríguez 498
Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez