26 de noviembre de 2025 - 13:59

La Ciudad renueva más de 9500 m² de veredas en establecimientos educativos

Se trata de trabajos de renovación de infraestructura de 23 instituciones para un mejor y más seguro desplazamiento peatonal. Las obras se ejecutan en conjunto con la Dirección General de Escuelas de la provincia.

IMG_9859-scaled-1-2048x1366
c867b4b9-5f70-a11a-bc4c-3e8e99c757d7
12f9ba3c-21a8-9ced-24a6-2835580320cf
Por Redacción

Con el objetivo de reacondicionar las veredas de los establecimientos educativos de la Ciudad, y en el marco del Plan Mejores Veredas, el municipio ha encarado durante este año una serie de obras para un mejor tránsito peatonal de las personas que asisten a los diferentes colegios y de los ocasionales transeúntes. Las mismas se llevan adelante con el aporte del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas.

En total, actualmente se ejecutan 9537 m² de renovación de veredas, en piso granítico gris, en un trabajo sostenido y que registra un elevado avance de las tareas. Estas se ejecutan en 23 instituciones educativas distribuidas en distintas seccionales, abarcando principalmente la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de zonas específicas intervenidas por el municipio.

“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando sus veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad. Son más de 9.500 metros cuadrados intervenidos en establecimientos de distintas seccionales, con el objetivo de que docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.

El jefe comunal ya estuvo presente en instituciones beneficiadas por estas obras. En estos recorridos junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia, Tadeo García Zalazar, se visitaron el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara, entre otras.

Además de las veredas, en algunos de estos edificios se acondicionan las fachadas que lo requieran, mejorando revoques, pintando muros y carpinterías. También se reparan, cunetas, cordones y banquinas, si se encuentran deteriorados.

Entre los establecimientos cuyas obras se encuentran en un alto avance de trabajos figuran el Jardín Gasparín, con la totalidad de las tareas concluidas y, próximos a finalizar, la Escuela Las Heras, la Manuel Civit, Domingo Bombal, entre otros edificios educativos. También, se llevan a cabo reparaciones en otras dependencias municipales.

El detalle de las mejoras en edificios de la DGE y municipales:

ZONA 1:

– Jardín Gasparín – CDIF N°1

  • Dirección: Chile 851

  • Intervención: 76 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: finalizados

  • Fecha inicio: 04/08/2025

  • Avance: 100%

  • Estado: terminada

– Escuela General Las Heras + Mariano Moreno

  • Dirección: Alberdi y Montecaseros

  • Intervención: 367 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad

  • Fecha inicio: 11/08/2025

  • Avance: 95%

  • Estado: en ejecución

– San Pedro Nolasco

  • Dirección: José Federico Moreno 1751

  • Intervención: 296,46 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas

  • Fecha inicio: 11/08/2025

  • Avance: 80%

  • Estado: en ejecución

– Escuela Manuel V. Civit

  • Dirección: José Federico Moreno 1470

  • Intervención: 84,98 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura

  • Fecha inicio: 11/08/2025

  • Avance: 90%

  • Estado: en ejecución

– Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González

  • Dirección: Buenos Aires 553

  • Intervención: 322 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada

  • Fecha inicio: 14/08/2025

  • Avance: 90%

  • Estado: en ejecución

– Escuela 1272 – Domingo Bombal

  • Dirección: Lavalle y Montecaseros

  • Intervención: 270,70 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada

  • Fecha inicio: 16/09/2025

  • Avance: 80%

  • Estado: en ejecución

– Colegio San Gabriel

  • Dirección: San Juan y Morón

  • Intervención: 175 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico

  • Fecha inicio: 01/10/2025

  • Avance: 60%

  • Estado: en ejecución

– Colegio San José de Calasanz

  • Dirección: San Juan y Barranquero

  • Intervención: 142 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada

  • Fecha inicio: 09/10/2025

  • Avance: 30%

  • Estado: en ejecución

– Reparación esquinas

  • Dirección: San Juan y Morón

  • Intervención: 45 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales

  • Fecha inicio: 23/10/2025

  • Avance: 30%

  • Estado: en ejecución

– Gimnasio N°3

  • Dirección: Ayacucho 349

  • Intervención: 67,5 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: terminaciones

  • Fecha inicio: 29/10/2025

  • Avance: 20%

  • Estado: en ejecución

– Colegio Pablo Besson

  • Dirección: Avenida España 1895

  • Intervención: 215 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: demolición

  • Fecha inicio: 19/11/2025

  • Avance: 5%

  • Estado: en ejecución

– Instituto Amicana

  • Dirección: Chile 987

  • Intervención: 60 m² (piso granítico)

TOTAL ZONA 1: 2122 m² intervenidos

ZONA 2:

– Víctor Mercante

  • Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270

  • Intervención: 600 m²

  • Fecha inicio: 25/09/2025

  • Avance: 80%

  • Estado: en ejecución

– Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile

  • Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos

  • Intervención: 1300 m²

  • Fecha inicio: 25/08/2025

  • Avance: 98%

  • Estado: en ejecución

– Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067

  • Dirección: De las Magnolias 2680

  • Intervención: 535 m²

  • Fecha inicio: 25/09/2025

  • Avance: 70%

  • Estado: en ejecución

– Playón Polideportivo Barrio Sanidad

  • Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107

  • Intervención: 480 m²

  • Fecha inicio: 20/10/2025

  • Avance: 45%

  • Estado: en ejecución

– CIC N°4

  • Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090

  • Intervención: 48 m²

  • Fecha inicio: 10/11/2025

  • Avance: 50%

  • Estado: en ejecución

– Sagrado Corazón

  • Dirección: Lavalle 1238

  • Intervención: 825 m²

TOTAL ZONA 2: 3788 m² intervenidos

ZONAS VARIAS 1

– Escuela Carlos Vergara

  • Dirección: Martínez de Rozas 3230

  • Intervención: 841,73 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas

  • Fecha inicio: 07/08/2025

  • Avance: 85%

  • Estado: en ejecución

– Colegio Nadino

  • Dirección: Joaquín V. González 473

  • Intervención: 560,89 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso

  • Fecha inicio: 07/08/2025

  • Avance: 95%

  • Estado: en ejecución

– Escuela Diego Paroissien

  • Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza

  • Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)

  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención

  • Fecha inicio: 19/08/2025

  • Avance: 80%

  • Estado: en ejecución

– Santo Tomás de Aquino

  • Dirección: Chacabuco 257

  • Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno

  • Fecha inicio: 27/10/2025

  • Avance: 20%

  • Estado: en ejecución

– José Vicente Zapata

  • Dirección: Cnel. Rodríguez 498

  • Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)

  • Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez

  • Fecha inicio: 22/10/2025

  • Avance: 15%

  • Estado: en ejecución

TOTAL ZONAS VARIAS: 3627 m² intervenidos

METROS TOTALES INTERVENIDOS (VEREDAS DGE): 9537 m²

