La Ciudad renueva más de 9500 m² de veredas en establecimientos educativos

Se trata de trabajos de renovación de infraestructura de 23 instituciones para un mejor y más seguro desplazamiento peatonal. Las obras se ejecutan en conjunto con la Dirección General de Escuelas de la provincia.

Con el objetivo de reacondicionar las veredas de los establecimientos educativos de la Ciudad, y en el marco del Plan Mejores Veredas, el municipio ha encarado durante este año una serie de obras para un mejor tránsito peatonal de las personas que asisten a los diferentes colegios y de los ocasionales transeúntes. Las mismas se llevan adelante con el aporte del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas.

En total, actualmente se ejecutan 9537 m² de renovación de veredas, en piso granítico gris, en un trabajo sostenido y que registra un elevado avance de las tareas. Estas se ejecutan en 23 instituciones educativas distribuidas en distintas seccionales, abarcando principalmente la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de zonas específicas intervenidas por el municipio.

“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando sus veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad. Son más de 9.500 metros cuadrados intervenidos en establecimientos de distintas seccionales, con el objetivo de que docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.

El jefe comunal ya estuvo presente en instituciones beneficiadas por estas obras. En estos recorridos junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia, Tadeo García Zalazar, se visitaron el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara, entre otras.

Además de las veredas, en algunos de estos edificios se acondicionan las fachadas que lo requieran, mejorando revoques, pintando muros y carpinterías. También se reparan, cunetas, cordones y banquinas, si se encuentran deteriorados.