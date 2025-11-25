Ulpiano Suarez supervisó la pulverización, con productos orgánicos, del arbolado público en plaza Independencia

El intendente de la Ciudad estuvo presente durante los trabajos que se realizan con drones para controlar plagas que afectan, principalmente, a las tipas. El sistema es sustentable, orgánico y permite llegar a mayor altura, ahorrar agua, trabajar con rapidez y reforzar la seguridad, consolidando una estrategia de innovación en la gestión ambiental.

Durante el fin de semana, la Ciudad de Mendoza realizó nuevas tareas de desinfección del arbolado público. Esta vez, fue el turno de la plaza Independencia y parte del boulevard Mitre. Ya se habían concretado labores similares en forestales en las plazas Italia, Chile y el Paseo Alameda, entre otros puntos. Es importante señalar que la altura de los trabajos es por encima de los árboles, unos 20 metros, y se desarrollan con elementos orgánicos aprobados por el Iscamen, permitidos para el uso público.

Ulpiano Suarez estuvo acompañado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, y el Subdirector de Espacios Verdes y Arbolado, Federico Pia, entre otros funcionarios municipales.

Concretamente, el operativo se orientó a mitigar la plaga conocida como Psilido, que afecta a las tipas y genera secreciones azucaradas que provocan un “pegote” en veredas y calzadas, dificultando el disfrute de las plazas. La intervención se ejecutó con equipos alquilados a la empresa mendocina Agro Vants, utilizando productos orgánicos autorizados para uso urbano. La pulverización con drones es un sistema completamente innovador y sustentable con amplios beneficios respecto al tradicional.

Durante la recorrida, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Continuamos haciendo trabajos de pulverización con productos orgánicos de control biológico utilizando drones para llegar a la altura de los árboles, esta vez en nuestra hermosa plaza Independencia y Boulevard Mitre. Gracias a la aplicación de la tecnología estamos realizando esta tarea en tipas y otros árboles de más de 20 metros de altura, aplicando productos desde el aire sobre las copas. La Ciudad de Mendoza es pionera en la utilización de drones con estos fines, y es un orgullo que esté a cargo de Agro Vants, una empresa local”.