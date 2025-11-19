La Peatonal del Vino generó un impacto económico superior a los $500 millones

Más de 110 mil personas disfrutaron de esta propuesta que fusionó vino, gastronomía y cultura, y que volvió a consolidarse como uno de los encuentros más convocantes de la provincia, impulsando significativamente la economía local.

Con un cierre estelar a cargo de Miranda!, la Peatonal del Vino celebró una nueva edición, que se posiciona como la más exitosa hasta el momento. Durante las dos jornadas, unas 110 mil personas llegaron hasta la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico, dando un marco multitudinario al evento.

Los resultados fueron contundentes: la masiva afluencia de público se tradujo en un fuerte impacto económico para la Ciudad, que alcanzó los $518.765.000. Esta cifra surge tanto de la venta de 11.000 cuponeras como de los 19.400 tickets gastronómicos adquiridos por los asistentes.

“Agradezco a los miles de mendocinos y turistas que participaron del evento porque colaboraron con emprendedores y pymes de la Ciudad y de la provincia. Si bien el Gobierno nacional es quien tiene las herramientas macroeconómicas, desde el municipio asumimos el compromiso de continuar acompañando al sector gastronómico y turístico como motor del desarrollo económico de la Ciudad”, indicó el intendente Ulpiano Suarez.

El impacto que tuvo esta edición de la Peatonal del Vino traspasó las fronteras del mismo. Porque la gran afluencia de público en la zona del Parque Cívico repercutió en los ejes gastronómicos más cercanos, como Arístides y Colón, que estuvieron colmados durante y después del evento.

Otros datos relevantes confirman el alcance del evento. La Peatonal del Vino no solo convocó a mendocinos, sino también a visitantes de diferentes puntos del país y del exterior. Hubo público proveniente de 16 provincias argentinas (Buenos Aires, CABA, Córdoba, San Luis, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Chubut, Formosa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y de cuatro países: Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.