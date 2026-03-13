Stevanato: "Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo"

El intendente de Maipú, Matías Stevanato , invitó a los mendocinos a ser parte de la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo, una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y la producción vitivinícola y olivícola que caracteriza al departamento.

“El año pasado tuvimos una gran participación de público en el festival, y este verano hemos sostenido una agenda de espectáculos en el Teatro Griego Papa Francisco que fue disfrutada por vecinos de diferentes puntos de la provincia, y estas acciones creemos que producen un efecto que potencia la demanda”, señaló el jefe comunal al anticipar una nueva edición del evento.

Stevanato destacó, además, que el público viene acompañando desde los primeros días de venta anticipada. “Los vecinos han estado esperando que este año repitamos nuestro festival, y también es mucha la gente del Gran Mendoza que nos ha estado consultando”. Además, señaló que hay “una grilla con grandes artistas” y que los primeros días de preventa han sido muy buenos: “La verdad es que ya se ha transformado en un clásico nuestro Festival del Malbec y del Olivo”, expresó.

“Estarán presentes más de 30 bodegas y más de 10 olivícolas. Nosotros somos la cuna de la vid y el olivo. Pero la propuesta es mucho más amplia: lo que ofrecemos es compartir una experiencia para disfrutar el vino, el aceite de oliva y la música en un mismo lugar”, explicó Stevanato.

“Aprovechamos el fin de semana largo que empieza el sábado 21 para tener tres jornadas con muy buenas propuestas, y el objetivo de este festival no es tan solo sostener nuestra capacidad de montar buenos shows en vivo, sino que es nuestra manera de defender nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, afirmó el intendente.

Para Stevanato, el festival también cumple un rol clave como motor cultural y económico: “Hay una gran necesidad de generar espacios en los que se puedan exhibir las producciones artísticas, las producciones vitivinícolas y olivícolas, el trabajo de cientos de emprendedores y de artesanos. Esa es nuestra tarea: fomentar y generar las condiciones para que la labor de cientos de personas tenga una vidriera y una oportunidad de mover un poco la economía”.

En ese sentido, el intendente remarcó que el espíritu del evento va más allá del espectáculo. “En estos momentos que estamos viviendo, contagiar un poco de alegría y entusiasmo creo que está bueno”, concluyó.

La grilla completa

El sábado 21 de marzo, desde las 18 y con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad local, abrirá el festival. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Solóa, Retoños Lugareños y La Huella. El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía y el dinamismo. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti. Será una noche donde el malbec y el olivo dialogan con estéticas contemporáneas y una experiencia más urbana y vibrante.

El lunes 23 de marzo llegará el cierre con una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave, conformando una grilla que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile y que promete un final con clima de celebración popular.