Murió un hombre en Neuquén tras ser atacado por un enjambre de avispas

Un hombre de 67 años murió en la localidad de Loncopué , al sur de Caviahue (Neuquén), tras ser atacado por un enjambre de avispas conocidas como “chaquetas amarillas” . El hecho ocurrió mientras la víctima realizaba tareas de corte de leña junto a otro vecino.

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Se trata de Juan Carlos Sandoval , quién logró comunicarse con la Línea 107 para pedir asistencia. Sin embargo, cuando el personal de salud llegó al lugar, no pudo reanimarlo debido a que había sufrido un shock anafiláctico , una reacción alérgica aguda y generalizada.

El episodio se produjo en un predio ubicado sobre la Ruta 21. Según las primeras reconstrucciones, Sandoval y otro hombre cortaban un árbol sin advertir la presencia de un nido de avispas , lo que desencadenó el ataque masivo.

Ambos intentaron escapar en direcciones opuestas , pero Sandoval recibió múltiples picaduras que derivaron en una reacción fatal en pocos minutos.

De acuerdo con fuentes médicas del hospital local, el fallecimiento se produjo entre 10 y 15 minutos después del ataque. Además, se indicó que la víctima padecía enfermedades crónicas , lo que pudo haber agravado el cuadro.

Una especie agresiva y extendida

Las avispas conocidas como “chaquetas amarillas” se caracterizan por su comportamiento altamente agresivo cuando defienden su nido. Son originarias de Europa, el norte de África y regiones templadas de Asia, pero con el tiempo se expandieron a distintas partes del mundo, incluyendo la Patagonia argentina y chilena.

El caso generó preocupación en la zona por la peligrosidad de estos insectos, especialmente en áreas rurales donde pueden encontrarse nidos sin señalización.