Murió un hombre en Neuquén tras ser atacado por un enjambre de avispas

Un hombre de 67 años murió en la localidad de Loncopué, al sur de Caviahue (Neuquén), tras ser atacado por un enjambre de avispas conocidas como “chaquetas amarillas”. El hecho ocurrió mientras la víctima realizaba tareas de corte de leña junto a otro vecino.
Se trata de Juan Carlos Sandoval, quién logró comunicarse con la Línea 107 para pedir asistencia. Sin embargo, cuando el personal de salud llegó al lugar, no pudo reanimarlo debido a que había sufrido un shock anafiláctico, una reacción alérgica aguda y generalizada.
Cómo ocurrió el ataque
El episodio se produjo en un predio ubicado sobre la Ruta 21. Según las primeras reconstrucciones, Sandoval y otro hombre cortaban un árbol sin advertir la presencia de un nido de avispas, lo que desencadenó el ataque masivo.
Ambos intentaron escapar en direcciones opuestas, pero Sandoval recibió múltiples picaduras que derivaron en una reacción fatal en pocos minutos.
De acuerdo con fuentes médicas del hospital local, el fallecimiento se produjo entre 10 y 15 minutos después del ataque. Además, se indicó que la víctima padecía enfermedades crónicas, lo que pudo haber agravado el cuadro.
Una especie agresiva y extendida
Las avispas conocidas como “chaquetas amarillas” se caracterizan por su comportamiento altamente agresivo cuando defienden su nido. Son originarias de Europa, el norte de África y regiones templadas de Asia, pero con el tiempo se expandieron a distintas partes del mundo, incluyendo la Patagonia argentina y chilena.
El caso generó preocupación en la zona por la peligrosidad de estos insectos, especialmente en áreas rurales donde pueden encontrarse nidos sin señalización.