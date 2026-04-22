Se filmaban mientras iban en un Fiat 147 a toda velocidad, volcaron y se salvaron por milagro

Un incidente vial ocurrió el pasado jueves 16 de abril en San Martín de los Andes, Neuquén , cuando un joven perdió el dominio de su auto y volcó , ocasionando la destrucción del vehículo. El hecho ocurrió en la zona de Callejón de Gingins, mientras el conductor manejaba a gran velocidad.

Según informaron medios locales , dos jóvenes viajaban en un Fiat 147 a gran velocidad por un camino de tierra, mientras efectuaban maniobras peligrosas. El conductor del vehículo, aparentemente sin experiencia, perdió el control, salió del camino y provocó el vuelco del rodado.

En un video difundido en redes sociales, se muestra cómo circulaban los jóvenes por la zona y el momento en que ocurre el vuelco. Según trascendió, tras el incidente los vecinos de la zona dieron aviso a Policía de Tránsito , quienes realizaron el operativo correspondiente.

Pisteaban como en un rally por una calle rural de San Martín de los Andes: terminaron volcando y se filmaron El jueves por la tarde, el Callejón de Gingins volvió a ser escenario de un episodio que expone lo que pasa cuando la imprudencia toma protagonismo. Dos… pic.twitter.com/wx0CrsnJ44

Según detallaron fuentes policiales, ambos ocupantes resultaron ilesos , pero el balance del incidente determinó la destrucción totall del vehículo. Medios locales señalaron que el rodado habría sido adquirido por el conductor unos días antes del siniestro.

Un joven de 16 años protagonizó un choque en La Plata mientras conducía sin licencia y el caso generó polémica por la reacción de su padre: intentó hacerse pasar por el conductor para evitar multas . El hecho no dejó heridos, pero despertó cuestionamientos por la maniobra posterior al accidente.

El episodio ocurrió en la localidad de Gonnet, donde el mayor circulaba junto a otros dos jóvenes cuando impactó contra otro vehículo y uno de los autos terminó dentro de una zanja. El siniestro se produjo en la intersección de las calles 26 y 495 y tuvo como protagonistas a una camioneta Peugeot Partner y un Chevrolet en el que viajaban tres menores.

En un primer momento, la situación parecía un accidente de tránsito más, pero luego se determinó que quien manejaba el Chevrolet era un joven de 16 años sin licencia de conducir.