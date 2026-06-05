Condenaron a 10 años de prisión al actor que intentó asesinar a su expareja en una pizzería de Núñez

Sergio Sarria , un actor y comediante de stand up de 42 años, fue condenado a la pena de diez años de prisión por el intento de femicidio de su expareja en una pizzería del barrio porteño de Núñez.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°7 consideró al imputado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género, mediando ensañamiento, en grado de tentativa.

El hecho ocurrió la noche del 18 de noviembre de 2024 en el local gastronómico "Big Pizza", ubicado en la intersección de Quesada y la avenida Cabildo, donde trabajaba la víctima.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad y consta en la sentencia, Sarria irrumpió en el comercio, saltó el mostrador y, tras neutralizar a un empleado con gas pimienta, persiguió a su expareja.

A pesar de los intentos de la mujer por escapar, el agresor la alcanzó, la tomó del cuello y, una vez en el piso, le asestó varias cuchilladas en zonas vitales como el cuello, el tórax y el abdomen utilizando una cuchilla del propio local.

Testigos clave y el rol de los vecinos

A diferencia de muchos casos de violencia de género que ocurren en la privacidad del hogar, este ataque fue presenciado de manera directa por terceros. Un compañero de trabajo de la víctima y el dueño de un comercio lindero intentaron frenar la agresión lanzando bandejas, palos y hasta un taburete para detener a Sarria.

La ferocidad del ataque solo cesó cuando el comerciante vecino amenazó al agresor con una barra de hierro, momento que la víctima aprovechó para huir hacia la vereda, donde fue auxiliada por personal policial mientras se encontraba "toda ensangrentada".

Intento de suicidio

Al verse rodeado por la Policía de la Ciudad, Sarria tomó un cuchillo de la cocina y, tras manifestar que su hija no lo quería y que se iba a matar, se provocó cortes en el cuello hasta desvanecerse, momento en el que fue detenido.

En los fundamentos del fallo, los magistrados destacaron la gravedad de las ofensas físicas y la "voluntad homicida" del imputado, señalada previamente por el fiscal José María Campagnoli.

La sentencia subrayó que la saña empleada por el agresor fue confirmada no solo por las lesiones de la víctima, sino por los relatos coincidentes de los testigos que intentaron, sin éxito inicial, salvar la vida de la mujer.