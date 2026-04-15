Un adolescente de 16 años sin carnet protagonizó un fuerte choque: la insólita reacción de su padre

Ocurrió en La Plata y no se registraron heridos. Sin embargo, fotos del momento demostraron la gravedad del accidente.

Un niño de 16 años protagonizó un fuerte choque en La Plata mientras conducía sin licencia y el caso generó polémica por la reacción de su padre: intentó hacerse pasar por el conductor para evitar multas. El hecho no dejó heridos, pero despertó cuestionamientos por la maniobra posterior al accidente.

El episodio ocurrió en la localidad de Gonnet, donde el mayor circulaba junto a otros dos jóvenes cuando impactó contra otro vehículo y uno de los autos terminó dentro de una zanja. Las imágenes compartidas por 0221 demuestran la gravedad del accidente.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles 26 y 495 y tuvo como protagonistas a una camioneta Peugeot Partner y un Chevrolet en el que viajaban tres menores.

Insólito: quiso responsabilizarse del accidente del hijo En un primer momento, la situación parecía un accidente de tránsito más, pero luego se determinó que quien manejaba el Chevrolet era un joven de 16 años sin licencia de conducir. Esto fue alertado enérgicamente por el otro conductor, que notó lo que podía llegar a suceder.

La situación se volvió más controvertida cuando el padre del adolescente intentó intervenir para asumir la responsabilidad del hecho y presentarse como quien conducía el vehículo. Según trascendió, la intención era que el seguro cubriera los daños, evitando así consecuencias legales para su hijo.