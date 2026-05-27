El Desafío Ruta 40 tuvo un vuelco inesperado tras un choque en las dunas de El Nihuil

La tercera etapa del Desafío Ruta 40 quedó marcada por un impactante accidente entre Lucas Moraes y Joao Ferreira en las dunas de El Nihuil , en San Rafael, Mendoza . Se trató de un choque que alteró por completo la clasificación general y dejó fuera de competencia al brasileño.

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El incidente ocurrió este miércoles durante la etapa más extensa del rally, un recorrido de 575 kilómetros totales y 409 kilómetros cronometrados , con largada y llegada en San Rafael.

El portugués Joao Ferreira había comenzado la jornada como líder de la competencia, pero el accidente en las dunas mendocinas modificó el panorama del rally. Tras la colisión, el Toyota de Ferreira volcó y sufrió daños importantes. A pesar de eso, logró continuar durante unos 30 kilómetros antes de detenerse definitivamente.

Por su parte, Lucas Moraes , actual campeón mundial de Rally Raid, abandonó luego de sufrir graves roturas en la suspensión trasera de su Dacia Sandrider . El brasileño había alcanzado el primer punto de control en el kilómetro 33 como uno de los más veloces de la jornada antes del accidente.

Qué dijo Lucas Moraes tras el accidente

Al regresar al campamento en San Rafael, Moraes explicó cómo se produjo el choque y reconoció la dureza del terreno en las dunas.

“Sin duda no fue el día que esperábamos. En el primer tramo de dunas tuvimos que salirnos de pista durante cinco o seis kilómetros. Luego encontramos el punto de control y, cuando volvimos pensando que íbamos por el camino correcto, apareció el auto de João Ferreira y chocamos”, relató.

El piloto brasileño también pidió disculpas por el impacto y destacó que lo importante fue que ninguno de los involucrados sufriera lesiones graves. “Este rally es muy duro, sobre todo en las dunas. El impacto fue fuerte, pero me alegra que todos estén bien”, agregó.

Cómo quedó la clasificación del Desafío Ruta 40

Tras los incidentes en El Nihuil, la clasificación virtual de la Etapa 3 pasó a tener como líder a Henk Lategan, seguido por Seth Quintero y Nasser Al-Attiyah. Más atrás quedaron Saood Variawa y Sebastien Loeb, completando los primeros puestos de la general provisional.

El vuelco en la tabla contrastó con el cierre de la etapa anterior, donde Ferreira lideraba la competencia acompañado justamente por Quintero y Variawa.