Chocó con el tren en Luján, fue arrastrado 100 metros a bordo de su camioneta y se salvó de milagro

El accidente ferroviario generó preocupación durante la mañana de este martes en Olavarría, entre San Martín y Ruta 40.

Choque en Luján de Cuyo: una camioneta fue embestida por un tren y el conductor se salvó de milagro

Choque en Luján de Cuyo: una camioneta fue embestida por un tren y el conductor se salvó de milagro

Choque en Luján de Cuyo: una camioneta fue embestida por un tren y el conductor se salvó de milagro

Un accidente ferroviario generó preocupación durante la mañana de este martes en Luján de Cuyo, luego de que un tren de carga colisionara con una camioneta en un cruce de la zona. El conductor del vehículo menor salvó su vida de milagro y sufrió apenas una lesión en una de sus piernas.

El hecho ocurrió cerca de las 7.32 en calle Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, cuando el conductor de una camioneta de Toyota Hilux blanca intentaba atravesar el paso a nivel y fue embestido por una formación ferroviaria.

La Hilux fue arrastrada aproximadamente 100 metros hacia el sur.

Choque en Luján de Cuyo: una camioneta fue embestida por un tren y el conductor se salvó de milagro Choque en Luján de Cuyo: una camioneta fue embestida por un tren y el conductor se salvó de milagro Gentileza / X @radiomitremza Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial, Bomberos Voluntarios de Luján y médicos de Serprisa se desplazaron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y realizar las primeras actuaciones.

Según fuentes policiales, el conductor de la camioneta (51 años) se encontraba dentro del vehículo al momento del choque. Aunque al principio manifestó no haber sufrido lesiones y salió del habitáculo por sus propios medios, luego fue asistido por un traumatismo en una de sus piernas. Lo trasladaron finalmente a la Clínica Francesa.

En tanto, el maquinista (39) salió ileso. Ninguno tenía alcohol en sangre, en base a los dosajes. La Policía trabajaba en el lugar junto a los servicios de emergencia para determinar cómo se produjo la colisión.