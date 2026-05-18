18 de mayo de 2026 - 23:05

Una fuga de gas terminó en tragedia en Río Grande: un joven murió tras la explosión

Matías Corvalán, de 24 años, fue hallado inconsciente por su hermana en una vivienda invadida por gas. El joven sufrió graves quemaduras cuando la casa explotó mientras ella buscaba ayuda.

Conmoción en Tierra del Fuego por la muerte de un joven tras una explosión.

Conmoción en Tierra del Fuego por la muerte de un joven tras una explosión.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, quedó conmocionada por la muerte de Matías Corvalán. El joven de 24 años sufrió graves quemaduras luego de la explosión de su vivienda, aparentemente causada por una fuga de gas.

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El dramático episodio ocurrió el pasado 9 de mayo en una casa ubicada sobre Pasaje Lauja, en el barrio Esperanza. Según trascendió, la hermana de la víctima llegó al domicilio y encontró al joven inconsciente en el suelo, mientras un fuerte olor a gas invadía el ambiente.

De acuerdo con los primeros datos, la mujer intentó reanimar y sacar a Corvalán de la vivienda, pero no logró moverlo sola debido al peso de su cuerpo. Ante esa situación, salió a pedir ayuda a vecinos del barrio y, en ese preciso momento, la casa explotó con el joven todavía en el interior.

La explosión provocó el derrumbe total de la estructura y un incendio que fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia.

Tragedia en Tierra del Fuego: un joven murió tras una explosión por fuga de gas
Tragedia en Tierra del Fuego: un joven murió tras una explosión por fuga de gas.

Tragedia en Tierra del Fuego: un joven murió tras una explosión por fuga de gas.

El joven sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo

Tras el estallido, vecinos y rescatistas lograron sacar a Corvalán de entre los escombros. El joven presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo y severas lesiones en las vías respiratorias, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Grande.

Desde el primer momento permaneció internado en terapia intensiva, conectado a asistencia respiratoria mecánica y sometido a distintas intervenciones para tratar las lesiones. Pese al esfuerzo médico, el joven falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El subcomisario Pablo Cabrera, jefe de bomberos de la Policía de Río Grande, explicó que la explosión fue consecuencia de una “deflagración” generada por la acumulación de gas proveniente de una garrafa.

Según indicó, la fuerza expansiva fue suficiente para destruir completamente la vivienda y desplazar puertas, ventanas, chapas y maderas hacia distintos sectores cercanos. Además, algunos restos impactaron sobre vehículos estacionados en las inmediaciones, aunque no se registraron daños en viviendas vecinas.

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Otra tragedia similar en el sur argentino

El caso ocurrió pocas horas antes de otra tragedia vinculada al gas en la provincia de Santa Cruz, donde una explosión e incendio en un complejo de departamentos de Perito Moreno dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé.

En ese episodio también hubo varios heridos, aunque en las últimas horas las autoridades sanitarias informaron una evolución favorable de algunos pacientes internados.

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