Le negaron la domiciliaria a la "Envenenadora de Guaymallén", condenada por un doble homicidio

El Juzgado Penal Colegiado N.º 1 ordenó que Karen Oviedo (35) –conocida mediáticamente como “la envenenadora de Guaymallén” – siga en la cárcel cumpliendo la condena de prisión perpetua por las muertes de su pareja y de su hijastro de 9 años.

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Esta mañana, la jueza de garantías Natacha Cabeza, le negó a la mujer el beneficio de la prisión domiciliaria que había solicitado y se inclinó por la negativa que había sostenido durante la audiencia el fiscal Gustavo Fehlmann, mientras que también la asesora de Menores, Rosana Trentin, se mostró en desacuerdo con el pedido de la defensa de Oviedo.

La solicitud de Oviedo para volver a su casa era para seguir cumpliendo la pena y poder cuidar a sus dos hijas, unas niñas de 7 y 10 años. Pero ambas se encuentran al cuidado de sus abuelas.

La mujer había sostenido ante la magistrada que tiene contacto con sus hijas a través de videollamadas y que no ve posible que la visiten en el penal de Almafuerte porque no es un ámbito propicio para las pequeñas. Y esa es la razón por la que no la han visitado durante los tres años que lleva en la cárcel.

En contraposición, el fiscal había sostenido su posición, advirtiendo que Oviedo no tiene aptitud para desempeñar su rol materno, considerando también la pena que cumple y la gravedad de los crímenes cometidos, haciendo foco en que uno de ellos fue el asesinato de un niño.

Oviedo fue hallada culpable por los homicidios de su pareja, Rolando Aquino (47), en febrero de 2020, y de su hijastro, Elías Aquino (9), en julio de 2019, a quienes les suministró etilenglicol, una sustancia utilizada como anticongelante que, puro y en bajas dosis, es letal.

Por ello, en diciembre de 2022 un tribunal popular la encontró culpable y fue condenada a prisión perpetua.

Dos muertes, el mismo modus operandi

El 7 de enero de 2021, Karen Oviedo llevó a su marido a la clínica Santa María, de Ciudad. El hombre ya estaba inconsciente y de inmediato quedó internado en terapia intensiva. Un par de días después murió.

Oviedo aseguró que había comprado por la plataforma de ventas online “Mercado Libre” unas gotas para la piel debido a que tanto ella como él tenían “manchas”. Agregó que ella había consumido “pocas gotas”, pero que el hombre había ingerido “mucho más”.

Tras tomar nota de la situación, se dio intervención a la Justicia y comenzó una investigación por “averiguación de muerte” que rápidamente comenzó a complicar la situación de Karen: la empleada doméstica aseguró que había visto cuando la sospechosa “obligaba al hombre a tomar algo” y que la víctima no quería. Según su propio relato, el hombre, que estaba atravesando una depresión, le decía a su mujer: “Cada vez que me das algo me cae mal”.

A partir de esto, se decidió analizar el teléfono de Oviedo. De esa pericia emergió una historia macabra: la mujer había realizado un sinfín de búsquedas en Google con la consigna “cuál es el veneno más letal”. También se determinó que la mujer había adquirido, a través de Mercado Libre, un refrigerante para autos que contenía etilenglicol. Especialistas afirmaron que el consumo de ese químico en humanos genera un efecto mortal en cuestión de horas.

Karen Oviedo, conocida como "la envenenadora de Guaymallén", durante el juicio celebrado en el Polo Judicial por doble homicidio. / Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza Karen Oviedo, conocida como "la envenenadora de Guaymallén", durante el juicio celebrado en el Polo Judicial por doble homicidio. / Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza

La fiscal Claudia Ríos ordenó la detención de Oviedo y algunos allanamientos en los que se secuestraron botellas, goteros y distintas sustancias que fueron analizadas por expertos.

De inmediato, algunos familiares llevaron a los investigadores sus dudas sobre la muerte de Elián. En marzo de 2022, Karen Oviedo fue imputada por el asesinato del menor.

Los investigadores establecieron, a través de la historia clínica del chico, algunos valores correspondientes a etilenglicol. Además, cuatro días antes de la muerte del pequeño, la mujer compró una dosis de este producto, tal como hizo con su pareja, con quien vivía en una casa donde tenía un almacén, en calle Manuel A. Sáez al 7100, en Villa Nueva.

La madre del chico declaró que en el invierno de 2019 Elián fue a la casa de su padre a pasar las vacaciones. El 2 de julio, según la información brindada a la fiscalía por Mercado Libre, la imputada compró el refrigerante.

En la mañana del 7, el chico se enfermó y lo internaron “en fase 3” y murió cerca de las 18 de ese mismo día, previo a pasar “por fase 1 (estado de embriaguez), fase 2 (deterioro) y, por último, fase 3 (falla multiorgánica)”.