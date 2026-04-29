El sistema SUBE iniciará el lunes en el Este y se podrá pagar además con tarjetas y billeteras virtuales

Finalmente, el sistema SUBE en el transporte público de la zona este de la provincia iniciará a partir de la próxima semana, para integrar finalmente los recorridos que conectan esta región con el Gran Mendoza.

Comenzó la instalación de máquinas SUBE para la Zona Este y avanza a la integración total del transporte

La novedad fue confirmada por la empresa Nueva Generación S.A. a través de sus redes sociales, afirmando que a partir del próximo lunes 4 de mayo “se implementará el sistema SUBE en el transporte público de la zona este”.

Además, desde la empresa afirmaron que “ya se encuentran colocadas las consolas y validadoras en todas las unidades”. Del mismo modo, el sistema ya está disponible en las agencias de Terminal Mendoza, Terminal San Martín, Terminal Rivadavia, Terminal Catitas y Terminal La Paz.

A su vez, desde la empresa de transporte aclararon que “como pasó en los cambios de sistema anteriores, por el momento convivirán los dos sistemas en simultáneo para el beneficio de los usuarios”. O sea que además de poder pagar con tarjeta SUBE, tarjetas bancarias o billeteras virtuales, también se podrá seguir pagando con dinero en efectivo.

Esta implementación representa la fase final de un proceso que ya se encuentra operativo en el área metropolitana, Lavalle y los recorridos urbanos de San Rafael, extendiéndose ahora hacia todos los oasis de la provincia bajo la premisa de lograr una mayor integración y un mejor servicio para el usuario.

Beneficios para el usuario en Mendoza

La llegada de SUBE no solo simplifica el pago, sino que habilita el acceso a una red de beneficios que incluye el sistema de trasbordo, atributos sociales, abonos para usuarios frecuentes y sistemas de pagos abiertos.

Para garantizar que estos beneficios lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, la Subsecretaría de Transporte ha dispuesto la creación de Unidades de Gestión SUBE (UGS).

Estas unidades estarán ubicadas estratégicamente en las terminales de ómnibus de cada departamento o en sus inmediaciones. Entre las funciones principales de las UGS se destacan venta, registro y recarga de tarjetas, acreditación de cargas y recuperación de saldo, asignación de abonos con gratuidades vigentes y asesoramiento integral a los pasajeros.

La iniciativa busca optimizar el sistema de pago actual y superar las limitaciones de los mecanismos vigentes en departamentos como San Martín. Aunque la instalación técnica está en marcha, el inicio efectivo de la atención en las Unidades de Gestión se establecerá formalmente una vez que el sistema SUBE esté completamente operativo en la zona.

Con este avance, Mendoza busca consolidar un sistema digital de transporte que no solo facilite la movilidad diaria, sino que también brinde transparencia y equidad a través de sus herramientas tecnológicas.