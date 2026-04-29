29 de abril de 2026 - 21:32

El sistema SUBE iniciará el lunes en el Este y se podrá pagar además con tarjetas y billeteras virtuales

Desde el lunes 4 de mayo comenzará a funcionar en colectivos que van a la zona Este, con validadores ya instalados y convivencia inicial con el sistema actual.

El sistema SUBE llega la semana que viene a la zona este

El sistema SUBE llega la semana que viene a la zona este

Foto:

Argentina.gob.ar
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Finalmente, el sistema SUBE en el transporte público de la zona este de la provincia iniciará a partir de la próxima semana, para integrar finalmente los recorridos que conectan esta región con el Gran Mendoza.

Leé además

El sistema SUBE avanza en la zona este de Mendoza

Comenzó la instalación de máquinas SUBE para la Zona Este y avanza a la integración total del transporte

Por Redacción Sociedad
Inauguraron un nuevo parador inteligente del Metrotranvía 

Metrotranvía: inauguraron otro parador inteligente en Godoy Cruz y continúa la modernización del transporte

Por Redacción Sociedad

La novedad fue confirmada por la empresa Nueva Generación S.A. a través de sus redes sociales, afirmando que a partir del próximo lunes 4 de mayo “se implementará el sistema SUBE en el transporte público de la zona este”.

Además, desde la empresa afirmaron que “ya se encuentran colocadas las consolas y validadoras en todas las unidades”. Del mismo modo, el sistema ya está disponible en las agencias de Terminal Mendoza, Terminal San Martín, Terminal Rivadavia, Terminal Catitas y Terminal La Paz.

A su vez, desde la empresa de transporte aclararon que “como pasó en los cambios de sistema anteriores, por el momento convivirán los dos sistemas en simultáneo para el beneficio de los usuarios”. O sea que además de poder pagar con tarjeta SUBE, tarjetas bancarias o billeteras virtuales, también se podrá seguir pagando con dinero en efectivo.

Sistema Sube - Transporte
El sistema SUBE avanza en la zona este de Mendoza

El sistema SUBE avanza en la zona este de Mendoza

Esta implementación representa la fase final de un proceso que ya se encuentra operativo en el área metropolitana, Lavalle y los recorridos urbanos de San Rafael, extendiéndose ahora hacia todos los oasis de la provincia bajo la premisa de lograr una mayor integración y un mejor servicio para el usuario.

Beneficios para el usuario en Mendoza

La llegada de SUBE no solo simplifica el pago, sino que habilita el acceso a una red de beneficios que incluye el sistema de trasbordo, atributos sociales, abonos para usuarios frecuentes y sistemas de pagos abiertos.

Para garantizar que estos beneficios lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, la Subsecretaría de Transporte ha dispuesto la creación de Unidades de Gestión SUBE (UGS).

Estas unidades estarán ubicadas estratégicamente en las terminales de ómnibus de cada departamento o en sus inmediaciones. Entre las funciones principales de las UGS se destacan venta, registro y recarga de tarjetas, acreditación de cargas y recuperación de saldo, asignación de abonos con gratuidades vigentes y asesoramiento integral a los pasajeros.

La iniciativa busca optimizar el sistema de pago actual y superar las limitaciones de los mecanismos vigentes en departamentos como San Martín. Aunque la instalación técnica está en marcha, el inicio efectivo de la atención en las Unidades de Gestión se establecerá formalmente una vez que el sistema SUBE esté completamente operativo en la zona.

Con este avance, Mendoza busca consolidar un sistema digital de transporte que no solo facilite la movilidad diaria, sino que también brinde transparencia y equidad a través de sus herramientas tecnológicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Enrique Piñeyro desmintió la creación de una nueva línea aérea comercial en Argentina.

La verdad detrás del supuesto lanzamiento de una nueva aerolínea en Argentina: "Fake news"

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril

Por Redacción
Anteojos de lectura sin receta en farmacias: ¿sirven o usarlos puede ser un riesgo para la salud visual?

Crece el uso de anteojos "de farmacia" o del súper: entre el bolsillo y los riesgos para la salud visual

Por Verónica De Vita
en aconcagua radio, un analisis sobre el caso de abuso sexual por medios tecnologicos

En Aconcagua Radio, un análisis sobre el caso de abuso sexual por medios tecnológicos

Por Redacción