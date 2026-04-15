15 de abril de 2026 - 20:56

Comenzó la instalación de máquinas SUBE para la Zona Este y avanza a la integración total del transporte

El sistema de transporte busca conectar la región con el Gran Mendoza y ofrecer beneficios como el trasbordo y descuentos sociales.

El sistema SUBE avanza en la zona este de Mendoza

El sistema SUBE avanza en la zona este de Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El sistema de transporte en Mendoza atraviesa una etapa crucial de modernización con el desembarco de la tarjeta SUBE en la Zona Este de la provincia. Actualmente, se desarrolla la fase de instalación y puesta a punto de los equipos en las unidades de transporte, un paso fundamental para integrar finalmente los recorridos que conectan esta región con el Gran Mendoza.

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Esta implementación representa la fase final de un proceso que ya se encuentra operativo en el área metropolitana, Lavalle y los recorridos urbanos de San Rafael, extendiéndose ahora hacia todos los oasis de la provincia bajo la premisa de lograr una mayor integración y un mejor servicio para el usuario.

Beneficios para el usuario en Mendoza

La llegada de SUBE no solo simplifica el pago, sino que habilita el acceso a una red de beneficios que incluye el sistema de trasbordo, atributos sociales, abonos para usuarios frecuentes y sistemas de pagos abiertos.

Pago sin contacto celular SUBE Digital
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Para garantizar que estos beneficios lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, la Subsecretaría de Transporte ha dispuesto la creación de Unidades de Gestión SUBE (UGS).

Estas unidades estarán ubicadas estratégicamente en las terminales de ómnibus de cada departamento o en sus inmediaciones. Entre las funciones principales de las UGS se destacan venta, registro y recarga de tarjetas, acreditación de cargas y recuperación de saldo, asignación de abonos con gratuidades vigentes y asesoramiento integral a los pasajeros.

La iniciativa busca optimizar el sistema de pago actual y superar las limitaciones de los mecanismos vigentes en departamentos como San Martín. Aunque la instalación técnica está en marcha, el inicio efectivo de la atención en las Unidades de Gestión se establecerá formalmente una vez que el sistema SUBE esté completamente operativo en la zona.

Con este avance, Mendoza busca consolidar un sistema digital de transporte que no solo facilite la movilidad diaria, sino que también brinde transparencia y equidad a través de sus herramientas tecnológicas.

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