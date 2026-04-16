Metrotranvía: inauguraron otro parador inteligente en Godoy Cruz y continúa la modernización del transporte

En un nuevo paso hacia la modernización tecnológica del transporte público, este jueves inauguraron el parador inteligente 25 de Mayo del Metrotranvía en el departamento de Godoy Cruz, ubicado en calle 25 de mayo y Pascual Segura.

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El evento, que marcó la puesta en funcionamiento de esta estación de preembarque, contó con la presencia del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , junto a los intendentes Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza).

Este nuevo espacio no es solo una parada convencional; se trata de una infraestructura equipada con molinetes electrónicos que permiten la validación del pasaje mediante diversos medios, incluyendo tarjeta SUBE, tarjetas de crédito/débito y código QR.

Con esta incorporación, Mendoza se consolida como el único centro urbano del país en tener integrados todos los medios de pago en su sistema de transporte.

La seguridad y el orden también son pilares de estos paradores inteligentes, los cuales cuentan con videovigilancia y cámaras con reconocimiento facial, cierre perimetral, accesos automatizados y monitoreo constante del flujo de pasajeros.

Impacto positivo y expansión del sistema

La implementación de esta tecnología ya está arrojando resultados concretos. Según cifras oficiales, el uso de estos paradores ha permitido incrementar en un 20% el pago del pasaje, reduciendo significativamente la evasión y agilizando el proceso de ascenso al Metrotranvía.

Actualmente, el sistema metropolitano cuenta con 19 estaciones en operación. Entre ellas se destacan cinco en la Ciudad de Mendoza (como Belgrano y Suipacha), siete en Godoy Cruz (incluyendo Pellegrini y Parque TIC) y la reciente incorporación de la estación Luzuriaga en Maipú.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, subrayó que estas obras transforman la interconectividad del departamento. “La obra del Metrotranvía conectará el norte y sur del departamento de Godoy Cruz, transformando la interconectividad y modernizando la sociedad. Se construirá un importante parador en la Estación Benegas, junto con una playa de transferencia para bicicletas y autos, mejorando la fluidez del transporte en el Gran Mendoza”.