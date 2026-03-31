Atención viajeros: Chile cambiará su huso horario y puede afectar el transporte

La modificación comenzará a regir el 4 de abril de 2026 y afectará tanto a residentes como a quienes crucen la cordillera.

Chile aplicará un cambio en su huso horario que alterará la referencia temporal con Argentina y obligará a reorganizar actividades en zonas limítrofes. La medida implica retrasar una hora los relojes, por lo que cuando en territorio argentino sean las 8:00, del lado chileno serán las 7:00.

Santiago de Chile Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%. La modificación comenzará a regir el 4 de abril de 2026 y afectará tanto a residentes como a quienes crucen la cordillera en fechas cercanas.

La decisión fue comunicada por la Comisión Nacional de Fronteras y rápidamente encendió alertas en sectores vinculados al transporte, el turismo y el comercio. El nuevo esquema exigirá mayor atención en la planificación de viajes, especialmente en pasos internacionales donde la coordinación horaria resulta clave para evitar demoras o desajustes en reservas.

Santiago de Chile El impacto en los cruces Uno de los puntos más sensibles será la operación en los pasos entre ambos países. En lugares como Futaleufú, se implementará un sistema de doble referencia horaria para ordenar la atención. Esto significa que, aunque los horarios continúen coordinados entre Argentina y Chile, su interpretación dependerá del lado de la frontera en el que se encuentre cada persona.

Julio Cobos propone que el país cambie su huso horario. Julio Cobos propone que el país cambie su huso horario. Este esquema puede generar confusión si no se lo contempla previamente, sobre todo en situaciones donde los tiempos son determinantes, como excursiones, traslados o servicios con horario fijo. Revisar con anticipación la hora local de cada país se vuelve un paso necesario antes de iniciar cualquier viaje.