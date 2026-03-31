Sorpresa en Chile con los precios: esto sale comer pescado y mariscos en Viña del Mar

Con el éxodo de mendocinos hacia las costas del Pacífico previsto para este fin de semana largo de Semana Santa (del jueves 2 al domingo 5 de abril) , la gastronomía de Chile se posiciona como el gran atractivo en pescados y mariscos .

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En Viña del Mar, Reñaca y Concón , la variedad del menú de vigilia es la norma: desde pescados frescos de temporada hasta propuestas de vanguardia asiática y peruana con precios de platos principales que arrancan en los 14.000 pesos chilenos (casi 22.000 pesos argentinos) .

Como alternativa para los paladares más exigentes, las empanadas de camarón y queso siguen liderando el ranking de los más elegidos por su practicidad.

Otro plan: cocinar en el departamento alquilado. Los precios, a continuación.

Dependiendo de la ubicación, hay presupuesto de platos con pescados y mariscos para todos los bolsillos y gustos , en muchos casos, por debajo de lo que se encuentra en Mendoza.

En un restaurante de la avenida San Martín, con vista al mar, hay platos principales con guarnición desde los 18.500 pesos chilenos (USD 19,89 / $28.048 argentinos). Es el caso de la famosísima reineta a la plancha o frita, a la que se la puede acompañar con arroz, papas fritas o puré, por ejemplo.

El salmón grillé solo figura a 14.000 chilenos ($21.226), mismo precio para la merluza.

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En tanto, un plato de machas a la parmesana está a 17.000 chilenos ($25.774) y una entrada de camarones apanados figura a 11.500 chilenos ($17.435). El ceviche del día, a 15.000 ($22.742).

Las tablas de mariscos, para unas seis personas, están en el orden de los 60.000 chilenos ($90.968).

De ir a rotiserías al paso, las empanadas de camarón y queso están entre 4.000 y 4.500 pesos chilenos en el borde costero de la playa de Reñaca, pero los precios bajan a 3.000 o 3.500 chilenos ($5.306) en negocios pequeños.

Empanadas de camarón y queso Empanadas de camarón y queso Ilustrativa

En la mayoría de los restaurantes, las aguas y gaseosas individuales se ubican entre los 2.000 y 3.000 pesos chilenos ($4.548), mientras que los tragos con alcohol empiezan en los 5.000 chilenos ($7.581).

Cuánto sale comprar pescado en el supermercado de Chile

Si hay que ahorrar y cocinar en el departamento alquilado, se puede ir al supermercado y comprar el pescado fresco para hacerlo de manera casera. En el puerto de Valparaíso, por supuesto, es más barato.

En el supermercado Jumbo, el medio kilo de salmón sale 10.495 chilenos ($15.912), mientras que los 500 gramos de reineta están a 9.995 chilenos ($15.154). La merluza es aún más barata: 7.995 chilenos por medio kilo ($11.818, precio similar al de Mendoza).

Precios del pescado en Jumbo Chile Precios del pescado en Jumbo Chile Captura

En cuanto a las conservas, los choritos por 190 gramos cuestan 1.790 chilenos ($2.714), y la lata de surtido de mariscos por 213 gramos está a 3.890 chilenos ($5.898).

Por último, la lata de lomitos de atún por 170 gramos, desde los 1.430 chilenos ($2.168).